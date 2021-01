Polacy popierają rozwój farm wiatrowych

Ponad 80 proc. Polaków popiera rozwój lądowych i morskich farm wiatrowych - wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 67 proc. uważa, że farmy morskie pozytywnie wpływają na środowisko, 70 proc. ma takie przekonanie w odniesieniu do farm lądowych.

Z sondażu wynika, że rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85 proc. mieszkańców kraju. 75 proc. respondentów zadeklarowało, że chciałoby budowy takich farm w swojej okolicy.

24 proc. mieszkańców Polski powiedziało, że mieszka w pobliżu lądowych farm wiatrowych.

Ponad połowa z nich pozytywnie oceniła działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania.

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Wraz z wiekiem odsetek ocen pozytywnych spada, choć nadal ponad połowa ma dobre zdanie o wpływie farm na środowisko.

MKiŚ przypomina, że moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi 6,1 GW (wg stanu na 3 kw. 2020 r). "Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW" - podaje w komunikacie resort.

Badanie pokazało również duże poparcie dla farm na morzu (83 proc.). 76 proc. respondentów zadeklarowało, że chciałoby używać w swoich gospodarstwach domowych energię elektryczną pochodzącą z tego źródła.



67 proc. ankietowanych uznało, że morskie farmy wiatrowe pozytywnie wpływają na środowisko. 80 proc. mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

"Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. roku planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem" - przekazał resort rozwoju.

Ministerstwo przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 17 grudnia 2020 r. W środę ma się odbyć głosowanie ustawy w Senacie.

Badanie zrealizowano w dniach 16 -17 listopada za pomocą techniki CATI, czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na próbie 1005 osób.