Polacy wciąż płacą za prąd w terminie, ale niepokój narasta

Pytamy Tomasza Lendera o to, jak rosnące ceny za energię elektryczną wpływają na terminowe regulowanie opłat przez klientów.

- Nasilonego zjawiska, że klienci nie są w stanie regulować należności, jeszcze nie obserwujemy. To może dziwne, ale podczas pandemii COVID też spodziewaliśmy się, że będą opóźnione płatności i pojawią się większe zaległości u klientów, a statystyki w tym okresie pokazały tendencję wręcz odwrotną - klienci bardzo wtedy się zmobilizowali i właściwie poprawili zaległości płatnicze - mówi.

Wszyscy w Polsce i Europie obawiają się wysokich cen energii. O tym, że ceny prądu biją rekordy pisaliśmy m.in. tutaj A że ceny jeszcze wzrosną nawet o połowę tutaj.

Efektywniej i na własna rękę

Tomasz Lender w naszym podcaście mówi o tym, że biznes przyspieszył z decyzjami o inwestycjach we własne moce wytwórcze. - Klienci zawsze mieli świadomość, że mają do wyboru własne źródło. Decyzja o tym, czy je budują, to była decyzja, która wynikała z poziomu cen. Moim zdaniem, obecny poziom cen już spowodował, że klienci decyzje o budowie podjęli - tłumaczy i dodaje, że na razie nie słabnie zainteresowanie wielkoskalową fotowoltaiką, a inwestycje w własną energetykę wiatrową na razie są na dość niskim poziomie.

Co rekomenduje władzom samorządowym i prezesom spółek komunalnych? Większość z nich odraczała moment zakupu energii do ostatniej chwili, mając nadzieję, że im później tym będzie taniej.

- Namawiamy naszych klientów, żeby postępowania przetargowe robić w ten sposób, by nie były to potem decyzje hazardowe. Ogłaszanie przetargu na zasadzie „tak, teraz to zrobię, bo jest najtaniej” może się okazać nietrafne. Może być akurat najdrożej - ostrzega Tomasz Lender, wiceprezes spółki Tauron Sprzedaż.

