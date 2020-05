Polemika z Michałem Kurtyką. Bez transformacji nie będzie wsparcia gazu

Minister klimatu Michał Kurtyka uważa, że niezbędne jest utrzymanie możliwości finansowania gazu ziemnego w ramach instytucji finansujących w UE. Zdaniem Aleksandry Gawlikowskiej-Fyk (Forum Energii) nie możemy oczekiwać większych środków na projekty gazowe bez pokazania planu transformacji. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych, twierdzi, że kategoryczne stawianie sprawy finansowania gazu właśnie teraz nie jest dobrą strategią. Mamy problemy o wiele poważniejsze.

Nowe miksy

Na co nas stać?

- Czy faktycznie pomoże, tego nie wiemy, bo nie wiemy, jak długo potrwa pandemia i czym się skończy chociażby dla finansów publicznych. Jeśli sprawdzą się najczarniejsze scenariusze, to pociągnie to za sobą w wielu krajach duży spadek popytu na energię elektryczną. W takiej sytuacji może dojść do zmian w miksach na korzyść źródeł nisko- i zeroemisyjnych - mówi Andrzej Sikora.Prezes ISE wskazuje, że mamy na rynku olbrzymie ilości gazu stowarzyszonego powstającego przy wydobyciu ropy naftowej i tzw. natural gas liquids będących pochodnymi wydobycia gazu zimnego, co powoduje spadek cen gazu.- Gaz może więc wypychać z miksów energetycznych trudniej wydobywalne, bardziej emisyjne i droższe surowce, jakimi są dzisiaj węgiel kamienny, a nawet brunatny. Drugi czynnik, który może obniżyć emisję CO2, to wzrost udziału OZE w miksach energetycznych przy spadku zapotrzebowania na energię. Polska też ma już dosyć duży udział OZE w miksie, które ze względów regulacyjnych, czyli politycznych, wypychają z miksu paliwa kopalne, gazu nie wyłączając - mówi Andrzej Sikora.Minister Michał Kurtyka w „Rządowej ławie” w WNP.PL wskazał, że gaz ziemny w obecnej sytuacji powinien wrócić do łask.- Niezbędne jest utrzymanie możliwości finansowania tego paliwa w ramach instytucji finansujących w Unii Europejskiej. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie osiągnąć ani celu ekologicznego, ani modernizacyjnego, ani celu związanego z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza - stwierdził Michał Kurtyka.Przypomnijmy - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego akcjonariuszami są państwa członkowskie Unii Europejskiej, podał 14 listopada 2019 r., że zakończy finansowanie projektów w zakresie energii z paliw kopalnych z końcem 2021 roku, a więc także i gazowych.- Decyzja EBI, żeby już za niecałe dwa lata nie finansować projektów gazowych z wyjątkiem nielicznych emitujących poniżej 250 kg CO2/MWh, nie jest problemem dla większości krajów UE, bo już w dużej części przestawiły się na gaz, włącznie z elektroenergetyką. W Polsce jest inaczej. W 2019 roku gaz w Polsce miał tylko 5,7 proc. udziału w mocy zainstalowanej. Kilka projektów gazowych jest nam jeszcze potrzebnych w elektroenergetyce, a i ciepłownictwo wymaga przynajmniej w jakiejś części przestawienia na gaz - mówi Aleksandra Gawlikowska-Fyk.Jej zdaniem wyjątkowa sytuacja Polski jeśli chodzi o miks i paliwa kopalne znajduje zrozumienie w Komisji Europejskiej, ale nie możemy oczekiwać większych środków na projekty gazowe bez pokazania planu transformacji.- Musimy mieć pomysł, jak wycofywać się z węgla i od razu pomyśleć o strategii dla gazu, żeby czasem nie zamienić systemu węglowego na gazowy. Takie strategie są moim zdaniem niezbędne do tego, żeby utrzymać finansowanie ze środków unijnych na niektóre wyjątkowe projekty gazowe w wyjątkowym przypadku Polski. Oceniam, że teraz rząd zabiega przede wszystkim o to, żeby nie wyłączać możliwości finansowania projektów gazowych z nowego budżetu UE - mówi Gawlikowska-Fyk.- Minister Kurtyka powiedział o potrzebie finansowania gazu w ramach instytucji finansujących w Unii Europejskiej tak kategorycznie, że być może to zawoalowane stwierdzenie, że nie stać nas na energetykę jądrową. Poza tym wydaje mi się, że może to też świadczyć o tym, że rząd ma obawy, że za jakiś czas nie będzie już możliwe finansowanie ze środków unijnych budowy gazociągów przesyłowych innych niż dla transportu tzw. gazu odnawialnego, czyli ogólnie rzecz biorąc, niepochodzącego z górniczego wydobycia - komentuje Andrzej Sikora.Prezes ISE uważa, że kategoryczne stawianie sprawy finansowania gazu akurat teraz nie jest dobrą strategią. Wskazuje, że komercyjne instytucje finansowe mają teraz większe problemy, związane z pogarszającą się kondycją ich klientów.- Dzisiaj mamy o wiele poważniejsze problemy niż kwestia finansowania paliw kopalnych. Gdy pandemia się skończy i będzie wiadomo, na czym stoimy, to będzie czas na rozmowy o finansowaniu gazu. Teraz wolałbym zobaczyć w końcu politykę energetyczną państwa. Wciąż jej nie ma, a jesteśmy państwem, które aspiruje do tego, żeby być jedną z 25 największych gospodarek świata. To nie wygląda poważnie - mówi Andrzej Sikora.