Polenergia chce kupić projekty wiatrowe poza Polską

Polenergia ujawniła z opóźnieniem informację o podpisaniu porozumienia ze spółkami Naxxar Renewable Energy oraz Naxxar Renewable Energy Management Holding dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów spółek rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii.

Polenergia ujawniała z opóźnieniem informację z 16 listopada 2022 r. o podpisaniu porozumienia (Memorandum of Understanding) z Naxxar Renewable Energy oraz Naxxar Renewable Energy Management Holding z siedzibami w Bukareszcie dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów spółek rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej mocy do 1924 MW.

We wskazanym wyżej porozumieniu Naxxar Renewable Energy oraz Naxxar Renewable Energy Management Holding (partne) udzieliły Polenergii wyłączności w negocjacjach.

"Na etapie zawierania porozumienia w ramach transakcji przewiduje się: nabycie przez emitenta od 80 proc. do 100 proc. udziałów spółek celowych, zawarcie z partnerem umowy dotyczącej rozwoju farm wiatrowych oraz ewentualnie umowy wspólników z partnerem. Struktura transakcji będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji z partnerem i może ulec zmianie" - podała Polenergia w opóźnionej informacji.

Polenergia poinformowała ponadto, że od 16 listopada 2022 r. do publikacji powyższej informacji poufnej, w następstwie prowadzonych z partnerem negocjacji, potencjalna struktura negocjowanej transakcji uległa zmianie, co zostało uwzględnione w aneksie z 31 sierpnia 2023 r. do porozumienia.

"Na etapie zawierania aneksu w ramach transakcji przewiduje się nabycie przez Polenergię, w dwóch etapach, łącznie do 100 proc. udziałów w spółce posiadającej pakiet udziałów w spółkach celowych rozwijających projekty farm wiatrowych w Rumunii o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej do 685,6 MW. Struktura transakcji będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji z partnerem i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Polenergia podała także m.in., że opóźnienie przekazania omawianej opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości było jej zdaniem usprawiedliwione ochroną uzasadnionych interesów spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na proces negocjacji z partnerem.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk. Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.