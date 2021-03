Polenergia Dystrybucja z unikatowym modelem zarządzania IT

Polenergia Dystrybucja wdrożyła hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT. Jednocześnie stała się pierwszą firmą w Polsce, która korzysta z chmury na HPE GreenLake. Partnerem technologicznym Polenergii jest spółka Beyond.pl, która odpowiada za doradztwo infrastrukturalne oraz kompleksową obsługę kolokacyjną i chmurową.

Pierwsza chmura na HPE GreenLake w Polsce

Rośnie uzależnienie od technologii

Infrastruktura dostarczana przez Beyond.pl w modelu hybrydowym, z którego korzysta Polenergia Dystrybucja to połączenie usług kolokacji oraz chmury prywatnej i publicznej VMware.Beyond.pl przejął obsługę chwilowych wzrostów zapotrzebowania na moc obliczeniową, które w Polenergii mają charakter cykliczny i są związane między innymi z comiesięcznymi procesami billingowymi.Nagłe wzrosty obsługuje chmura publiczna VMware w modelu on-demand (na żądanie) i pay-as-you-go (płatność za zużycie). Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu platformy technologicznej HPE GreenLake zlokalizowanej w poznańskim Data Center 2, które gwarantuje najwyższy poziom dostępności do usług wynikający z certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4.W przypadku przyrostu zapotrzebowania na moc obliczeniowa wynikającą z wdrożenia nowych systemów lub aplikacji, zwiększenia liczby obsługiwanych klientów lub przekształcenia cyklicznych peak`ów w stały przyrost danych, Beyond.pl zapewnia ich natychmiastową obsługę. Pozwalają na to stałe rezerwy serwerów i macierzy w ramach HPE GreenLake, które są utrzymywane w centrach danych Beyond.pl i udostępnienia na żądanie.Polenergia Dystrybucja jest pierwszą firmą w Polsce, która korzysta z usług chmurowych opartych na HPE GreenLake.- Biznes jest coraz bardziej uzależniony od technologii, a cyfryzacja generuje istotny przyrost rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez firmy. To sprawia, że firmy stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa w parze z ciągłością działania z jednej strony a optymalizacją kosztów IT i natychmiastową obsługę wzrostów zapotrzebowania na moc obliczeniową z drugiej. Rozwiązaniem optymalnym może okazać się utrzymanie infrastruktury w modelu hybrydowym. Ten scenariusz pozwala tworzyć elastyczne rozwiązania łączące kolokację z chmurą w każdej postaci z jednoczesną minimalizacją zamrożenia zbędnej gotówki w sprzęt. Takie podejście pozwala dopasować i wykorzystać atuty każdego z rozwiązań przy jednoczesnej możliwości rozliczenia kosztów infrastrukturalnych w modelach pay-per-use albo miesięcznym - przekonuje Wojciech Stramski, prezes Beyond.pl.Beyond.pl w ramach świadczonych usług przejął od klienta pełną odpowiedzialność za uruchomienie usług kolokacji i chmury. Odpowiada m.in. za modernizację infrastruktury serwerowej i macierzowej na potrzeby kolokacji, migrację systemów ze startych do nowych zasobów, obsługę procesów zakupowych nowego sprzętu, onboarding oraz instalację hardware`u w data center w Poznaniu, koordynację prac firm software`owych współpracujących z klientem, administrację IT, zarządzanie sieciami, licencjonowanie serwerów i baz danych oraz usługi backup as a service.