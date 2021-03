Polenergia i Equinor złożyły w URE wniosek o wsparcie

Polenergia poinformowała w piątek w komunikacie o złożeniu – wspólnie z Equinorem – wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki o „przyznanie w drodze decyzji Prezesa URE prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.”

Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III należące doi Polenergii i Equinora złożyły do URE wniosek o wsparcie.

Spółki zobowiązały się że w ciągu siedmiu lat od decyzji prezesa URE wytworzą i wprowadzą do sieci energię elektryczną wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych.

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III rozwijają projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 720 MW.