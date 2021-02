Polenergia i Equinor zmodyfikowały warunki przyłączenia ich projektów offshore

Polenergia i norweski Equinor zmodyfikowały warunki przyłączenia dwóch projektów morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Dotychczasowe warunki mówiły o farmach o mocy 1200 i 240 MW, nowe są dla dwóch farm po 720 MW.

Jak poinformowała w środę Polenergia, uzyskała od operatora sieci przesyłowej PSE nowe warunki przyłączenia dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk II, opiewające na 720 MW. Dotychczasowe warunki mówiły o 240 MW.

Jednocześnie zmodyfikowano warunki dla projektu Bałtyk III, obniżając moc przyłączeniową z 1200 do 720 MW. Jak podkreśliła Polenergia, było to warunkiem zwiększenia mocy przyłączeniowej dla farmy Bałtyk II.

Obie farmy mają być przyłączone do sieci poprzez stację elektroenergetyczną Słupsk-Wierzbięcino.

Bałtyk II i Bałtyk III to wspólne projekty prywatnej Polenergii i norweskiego koncernu Equinor. Obie strony mają po 50 proc. udziałów.

Equinor (dawniej Statoil) to kontrolowany przez państwo norweski koncern z aktywami o wartości ponad 100 mld dol. i przychodami przekraczającymi 60 mld dol. To drugi co do wielkości dostawca gazu na rynki europejskie, oraz największy operator wydobycia węglowodorów w Norwegii. Firma inwestuje także w źródła odnawialne.

Jak podano na stronie spółki Polenergia, jest to prywatna grupa energetyczna, której celem jest wspieranie Polski i innych państw Europy Środkowej w stopniowej zmianie koszyka energetycznego w kierunku czystych i odnawialnych źródeł energii.