Polenergia kupuje od chińskiej spółki moduły fotowoltaiczne dla farmy Strzelino

Polenergia podała, że 9 lutego 2023 roku jej spółka zależna Polenergia Obrót rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp zawarła ze spółką Jinko Solar (Chuzhou) Co. Ltd. umowę na dostawy modułów fotowoltaicznych na potrzeby projektu Strzelino.

- Umowa obejmuje sprzedaż modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez dostawcę, w ilości wymaganej dla realizacji projektu. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów (…).Umowa nie dotyczy dostawy inwerterów. Umowa zostanie zrealizowana do września 2023 roku. Wartość umowy wynosi około 10 mln euro - poinformowała Polenergia.

Jinko Solar (Chuzhou) Co. Ltd. to firma z chińskiej fotowoltaicznej grupy Jinko Solar, jednego z największych producentów modułów fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych) na świecie. Grupa podaje, że ma łącznie 14 globalnych baz produkcyjnych w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Malezji i Wietnamie.

Polenergia to polska, prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Przychody ze sprzedaży grupy Polenergia za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosły około 5,14 mld zł i były wyższe o ponad 3,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2021. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto grupy Polenergia wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi spadek o 41 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie 2021.