Polenergia po trzech kwartałach ze stabilnymi wynikami finansowymi

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku grupa Polenergia osiągnęła około 1,33 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec około 1,95 mld zł przychodów rok wcześniej notując skorygowany zysk netto w wysokości 85,9 mln zł (bez korekt 80,6 mln zysku netto) wobec 82,9 mln zł skorygowanego zysku netto za pierwsze trzy kwartały 2019 (bez korekt 74,6 mln zł zysku netto).

Do stabilizacji wyniku EBITDA Polenergii w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 przyczynił się głównie wyższy o 35 mln zł niż rok wcześniej wynik segmentu lądowych farm wiatrowych, który wyniósł około 158,2 mln zł (m.in. wyższa produkcja i wyższe ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej).Lepszy niż rok wcześniej był także wynik segmentu obrotu i sprzedaży, który w pierwszy trzech kwartałach 2020 około 20,4 mln zł zysku EBITDA ( wzrost o 11,2 mln zł) w związku z m.in. wzrostem wyniku na handlu energią elektryczną.- Optymistycznie patrzymy na tegoroczne aukcje OZE do których przygotowujemy portfel projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 MW. Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z przyjęciem ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej oraz szybkiego przygotowania założeń strategii rozwoju gospodarki wodorowej - stwierdził Michał Michalski.Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z Equinor jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3000 MW. Termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Polenergia wskazała w komunikacie, że pełnomocnik rządu ds.OZE poinformował, że wejście w życie ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowejplanowane jest jeszcze w tym roku.