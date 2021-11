Polenergia podała wstępne wyniki. Mocny wzrost zysku

Grupa Polenergia według wstępnych danych w III kwartale 2021 roku osiągnęła 53,7 mln zł skorygowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 36,8 mln zł w stosunku do zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku skorygowany zysk netto grupy Polenergia wyniósł 148,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62,9 mln zł - wynika z informacji podanych przez Polenergię.

Trzeci kwartał 2021 roku lepszy niż w roku poprzednim