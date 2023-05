Polenergia pokazała wyniki. Najmocniejsze okazały się wiatraki

Grupa Polenergia w I kwartale 2023 r. miała blisko 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży i 120,8 mln zł zysku netto, wobec około 2,5 mld zł przychodów ze sprzedaży i prawie 110 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 r.

Polenergia opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku. Grupa w I kwartale 2023 osiągnęła blisko 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży. Te przychody były mniejsze niż w I kwartale 2022 roku o nieco ponad 1 mld zł.

W I kwartale zysk EBITDA grupy przekroczył 200 mln zł

To efekt, wyjaśniła spółka, głównie niższych przychodów w segmencie obrotu i sprzedaży (o prawie 1,1 mld zł), częściowo skompensowanymi przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych (o 72 mln zł).

W I kwartale 2023 grupa osiągnęła zysk EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) na poziomie 201,3 mln zł, czyli o 22,4 mln zł większy niż rok wcześniej. Na tym samy poziomie ukształtowała się EBITDA skorygowana.

Tak w przypadku EBITDA, jak i zysku netto wyniki skorygowane oznaczają wyniki skorygowane o przychody (koszty) o charakterze niepieniężnym/jednorazowym rozpoznane w danym okresie.

W największym stopniu do osiągnięcia wskazanego zysku EBITDA przyczynił się segment lądowych farm wiatrowych, osiągając około 164 mln zł zysku EBITDA, o ponad 60 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Wyniki segmentu farm wiatrowych zdecydowanie najlepsze

Poprawa wyników tego segmentu w I kwartale 2023 roku w porównaniu do wyników w I kwartale 2022 roku to głównie, jak podała Polenergia, konsekwencja rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz wyższych cen sprzedaży prądu i zielonych certyfikatów w stosunku do roku 2022.

Wzrost EBITDA w segmencie lądowych farm wiatrowych został częściowo skompensowany przez niższe wyniki w segmencie obrotu i sprzedaży (o 23,6 mln zł), segmencie gazu i czystych paliw (o 7,8 mln zł) oraz segmencie dystrybucji (o 8,1 mln zł).

Grupa w I kwartale 2023 roku osiągnęła 120,8 mln zł zysku netto wobec 109,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. Skorygowany zysk netto w I kwartale 2023 roku wyniósł 122,2 mln zł wobec 115,5 mln zł rok wcześniej.

Polenergia jest grupą energetyczną zajmującą się produkcją, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Największymi akcjonariuszami spółki są Mansa Investments (ponad 42 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) kontrolowana przez Dominikę Kulczyk i BIF IV Europe Holdings Limited (blisko 32 proc. głosów).