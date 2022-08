Polenergia poprawia wyniki i zwiększa moce

Grupa Polenergia w I półroczu 2022 roku zwiększając przychody osiągnęła 211,3 mln zł skorygowanego (znormalizowanego) zysku EBITDA, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 13 proc. i odnotowała 119,1 mln zł skorygowanego zysku netto, co oznacza jego poprawę o 25 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2021 - wynika z raportu Polenergii za I półrocze 2022.

W I półroczu 2022 przychody ze sprzedaży grupy Polenergia osiągnęły poziom 3,81 mld zł i były wyższe o 2,6 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa w I półroczu 2022 licząc rok do roku zwiększyła znormalizowany zysk EBITDA, a przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych.

- Nowoczesne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów naszego modelu biznesowego. Ich moc zwiększyliśmy w pierwszym półroczu już do 318 MW i to nie jest nasze ostatnie słowo w tym roku – stwierdził Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Polenergia przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku.

Było to spowodowane, jak podaje spółka, głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży o ponad 2,5 mld zł oraz lądowych farm wiatrowych o 95,1 mln zł skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw o 51,6 mln zł.

Lądowe farmy wiatrowe napędzają zysk EBITDA

Grupa w I półroczu 2022 osiągnęła skorygowany zysk EBITDA w wysokości 211,3 mln zł, co oznacza wynik wyższy o 24,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polenergia definiuje zysk EBITDA jako zysk brutto minus przychody finansowe plus koszty finansowe plus amortyzacja plus odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Polenergia podała, że do wzrostu zysku EBITDA w I półroczu 2022 w porównaniu do I półrocza 2021 przyczynił się głównie wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Spowodowane to było wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W I półroczu 2022 produkcja netto energii lądowych farm wiatrowych Polenergii osiągnęła 431 GWh. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 35 proc.

Zielone moce grupy w tym roku jeszcze wzrosną

- Konsekwentnie, z kwartału na kwartał, oddajemy do eksploatacji nowe zielone moce Polenergii. Nowoczesne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów naszego modelu biznesowego. Ich moc zwiększyliśmy w pierwszym półroczu już do 318 MW i to nie jest nasze ostatnie słowo w tym roku – stwierdził dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii, cytowany w komunikacie.

Spółka podała m.in., że na farmie wiatrowej Kostomłoty o mocy 27 MW zakończyły się główne prace budowlane i budowa farmy powinna zostać zakończona jeszcze w III kwartale 2022 roku.

Wyższy wynik farm wiatrowych skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu gazu i czystych paliw - spadek o 60,5 mln zł.

Spadek zysku EBITDA w segmentu gazu i czystych paliw był, jak podał spólka spowodowany głównie niższą skalą optymalizacji pracy Elektrociepłownia Nowa Sarzyna w 2021 roku oraz niższą marżą na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2.

W I półroczu 2022 roku grupa Polenergia osiągnęła skorygowany (znormalizowany) zysk netto w wysokości 119,1 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku o 24 mln zł.