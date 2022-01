Polenergia szykuje emisję akcji za ponad miliard złotych

31 stycznia 2022 roku startuje oferta publiczna akcji serii AA Polenergii – największej polskiej prywatnej, pionowo zintegrowanej grupy energetycznej. Zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektem, cena jednej nowo emitowanej akcji wynosi 47 zł. Ze sprzedaży nie więcej niż 21 426 807 akcji spółka przewiduje otrzymać do 1,007 mld zł. Środki te przeznaczone zostaną w dużej mierze na rozwój i budowę zeroemisyjnych źródeł energii.

Stan rozwoju projektów OZE

Polenergia ma portfel projektów farm fotowoltaicznych, z których projekty o planowanej mocy blisko 56 MW zostały zgłoszone do aukcji w 2021 roku i uzyskały wsparcie w ramach tego systemu. Spółka podała, że kolejne projekty farm fotowoltaicznych o mocy 18 MW powinny być gotowe do aukcji w 2022 roku.

Obecnie Polenergia rozwija wspólnie z norweską firmą Equinor trzy morskie projekty wiatrowe.Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2024, co ma umożliwić dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 roku. Łączna moc obu farm ma wynosić 1440 MW.Trzeci projekt, MFW Bałtyk I o planowanej mocy do 1560 MW, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemu przesyłowego. Obecnie realizowany jest przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I. Ten program to kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do realizacji projektu.Polenergia ma aktualnie lądowe farmy wiatrowe o mocy 287 MW. Spółka podała, że "pozytywne zmiany regulacyjne będą miały znaczący wpływ na działalność Polenergii, bowiem spółka zamierza aktywnie rozpocząć rozwój nowych projektów wiatrowych o planowanej łącznej mocy 300-600 MW".Ponadto spółka podała, że planuje budowę dwóch farm wiatrowych FW Grabowo i FW Piekło o łącznej mocy 57 MW.