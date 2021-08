Polenergia szykuje się do wielkiej transformacji wodorowej

Grupa Polenergia w I półroczu 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,212 mld zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 47 proc., notując 95,1 mln zł skorygowanego zysku netto, co z kolei licząc rok do roku oznacza wzrost o blisko 38 proc. Jako grupa stawiamy na rozwój energetyki opartej o wiatr i słońce. Jednocześnie nabieramy coraz większej pewności, że segment gazu i czystych paliw stanowi nasz przyczółek do wielkiej transformacji wodorowej - ocenia Michał Michalski, prezes Polenergii.

Grupa Polenergia w I półroczu 2021 osiągnęła skorygowany zysk EBITDA w wysokości 187,2 mln zł, o 39,4 mln zł wyższy niż rok wcześniej; przyczyniła się do tego głównie poprawa wyniku w segmencie gazu i czystych paliw

Polenergia podała, że realizacja strategii grupy na lata 2020 - 2024 przebiega bez istotnych zakłóceń

Budowy farm wiatrowych Szymankowo, Dębsk oraz Kostomłoty o łącznej mocy 186 MW przebiegają zgodnie z planem

Przychody znacznie przebiły miliard złotych