Polenergia uruchomiła nową farmę wiatrową

Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Kostomłoty (w woj. dolnośląskim) o mocy 27 MW. Tym samym łączny portfel aktywnych inwestycji OZE grupy rośnie o ponad 8 proc. do 351 MW.

Farma Wiatrowa Kostomłoty składa się z 9 turbin typu V136, każda o mocy 3 MW. Są to jedne z najnowocześniejszych i zarazem największych wiatraków w Polsce.

Gondola zamontowana jest na wysokości 122 m, natomiast średnica łopat wiatraka to 136 m. Łącznie daje to wysokość 190 m.

Jeszcze przed rokiem zielone inwestycje Polenergii miały moc 249 MW. Teraz wynoszą 351 MW, co oznacza wzrost mocy wytwórczych o 41 proc.

Farma Wiatrowa Kostomłoty to dziesiąta lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii. Zlokalizowana jest na terenie gminy Kostomłoty w województwie dolnośląskim.

Wzrost zielonych mocy Polenergii o 41 proc. w ciągu roku

Moc całej elektrowni to 27 MW. Szacowana roczna produkcja czystej i zielonej energii wyniesie 87 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 43,5 tysiąca gospodarstw domowych.

Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy gminy Kostomłoty oraz sąsiednich gmin należących do powiatu Średzkiego: Malczyce, Miękinia, Udanin oraz Środy Śląskiej w całości mogliby być zasilani czystą energią z wiatru. Inwestycja w Kostomłotach realnie zmienia polski rynek energetyczny i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na zielonych źródłach energii.

Dzięki niej możliwe będzie uniknięcie emisji do atmosfery nawet 75 tys. ton CO2, 71 ton SO2, 72 ton NOx, 25 ton CO, 4 ton pyłów oraz ograniczenie zużycia węgla kamiennego o 40 tys. ton rocznie.

- Jeszcze przed rokiem nasze aktywne zielone inwestycje miały moc 249 MW. Teraz mamy już 351 MW co oznacza wzrost mocy wytwórczych o 41 proc. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy uruchomiliśmy farmę wiatrową w Szymankowie, zespoły farm fotowoltaicznych w Sulechowie i Buku oraz instalację słoneczną w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Teraz dokładamy do tego inwestycję w Kostomłotach, a niebawem uruchomimy Farmę Wiatrową Dębsk i dołożymy kolejne 121 MW zielonych mocy wytwórczych - mówi dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Dobra współpraca z samorządem. Bez niej nie byłoby farmy

Realizacja farmy Kostomłoty nie byłaby możliwa bez bardzo dobrej współpracy z lokalnym samorządem. W 2011 Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w 2013 roku projekt przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko poprzedzoną rocznym monitoringiem ptaków i nietoperzy na terenie planowanej inwestycji. W 2016 i 2017 roku spółka uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę FW Kostomłoty.

Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku i zakończyła się w październiku 2022 roku, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

- Dobra współpraca jest jak wiatrak, który napędzany żywiołem i siłą własnego mechanizmu kręci się i generuje sukces. W dobrej współpracy ważne jest zaangażowanie i konsekwencja. Razem można zrobić tak wiele, w pojedynkę nie osiągniemy za dużo podkreśla Janina Gawlik, wójt gminy Kostomłoty.

Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego jest Vestas. Wykonawcą robót budowlanych była spółka Onde, wchodzące w skład grupy Erbud.

Budowa monitorowana była przez specjalistów z firmy Bio Ekspert odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy. Usługę Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma Bilfinger Tebodin Polska.

Polenergia na terenie FW Kostomłoty realizuje Program Ochrony Błotniaka Łąkowego wspierając tym samym Cele zrównoważonego rozwoju oraz strategię ochrony różnorodności biologicznej Unii Europejskiej. Dzięki prowadzonemu monitoringowi w 2022 roku ornitolodzy zabezpieczyli siatką 3 gniazda błotniaków. Do dorosłego życia wystartowało 8 ptaków. Wszystkie młode ptaki zostały przez ornitologów zaobrączkowane dzięki czemu możliwe jest śledzenie ich dalszego życia i podróży.