Polenergia uzyskała finansowanie farm fotowoltaicznych

Polenergia podpisała z ING Bankiem Śląskim umowę kredytową finansującą budowę farm fotowoltaicznych. Transakcja o wartości 44,5 mln zł jest jedną z największych w tym roku na polskim rynku odnawialnych źródeł energii i pozwala na realizację projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW.

Polenergia informuje, że planuje udział w obu tegorocznych aukcjach. W przypadku projektów elektrowni fotowoltaicznych łączna ich moc zgłoszona do akcji wynosić będzie do 12 MW. Kolejne inwestycje fotowoltaiczne o mocy 30 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.Finansowanie projektów Polenergii w wysokości 44,5 mln zł zostało udzielone na zasadzie Project Finance. Firma podaje, że jest to jedno z pierwszych tego typu finansowań farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym na polskim rynku. Jedną z zalet Project Finance jest, wskazuje Polenergia, dywersyfikacja ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników projektu.W pierwszej połowie 2019 roku grupa Polenergia uzyskała przychody w wysokości 1,304 mld złotych, co było wynikiem gorszym od ubiegłorocznego o 17 proc. W tym samym czasie koszty wzrosły o 22 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł natomiast o 244 proc., sięgając 94,4 mln zł. Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) wyniósł 127,9 mln zł. Skorygowany zysk netto natomiast sięgnął 51,3 mln zł. To wzrost o 526 proc.