Polenergia z nową strategią. Szykuje się do wielkiej transformacji wodorowej

Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020 – 2024, która ma ją umocnić na rynku energetyki odnawialnej. Grupa podsumowała też pierwszy kwartał 2020 roku, w którym odnotowała poprawę wyników finansowych, mimo spadku przychodów.

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Polenergia podtrzymała wzrostowy trend osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 94,1 mln zł oraz 51,1 mln zł, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku odpowiednio o 13,8 mln zł i 11,1 mln zł.Do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej. Segmenty dystrybucji i obrotu również wykazały poprawę wyników, co pozwoliło częściowo skompensować niższy wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Po raz pierwszy w wynikach finansowych grupa wydzieliła w ramach swojej działalności nowy segment fotowoltaiki. Jest to jest związane z rozpoczęciem fazy operacyjnej ośmiu projektów Sulechów I o łącznej mocy 8 MW, które uzyskały 15-letnią gwarancję wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.Początek tego roku stał pod znakiem bardzo dobrej wietrzności. Orkan Sabina, który w lutym przechodził przez Polskę rozkręcił wiatraki Polenergii do rekordowych poziomów. 11 lutego generacja segmentu wiatrowego grupy osiągnęła moc 220 MW, co stanowiło ponad 88 proc. całkowitej mocy farm wiatrowych Polenergii. Średnia produktywność całego sektora w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła rekordowe 43 proc. W przypadku grupy wartość tego wskaźnika po raz kolejny znacząco przekroczyła średnią dla całej branży wiatrowej i wyniosła 49 proc. Liderem jest Farma Wiatrowa Mycielin, której produktywność w raportowanym okresie osiągnęła poziom aż 60 proc. Niewiele niższy wynik 56 proc. odnotowała Farma Wiatrowa Gawłowice.Czytaj także: Grupa Polenergia z ponad 100 mln zł zysku netto za miniony rok Przychody Polenergii od stycznia do marca tego roku wyniosły 459 mln zł i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 36 proc. Było to spowodowane niższymi przychodami segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej, skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych. Skorygowana marża EBITDA Grupy za pierwszy kwartał 2020 roku wzrosła do 20,5 proc., natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła do 51,6 proc.Polenergia deklaruje, że obecna sytuacja rynkowa podyktowana epidemią COVID-19 pozostaje bez wpływu na jej bieżącą działalność. Spółka podjęła działania w zakresie ochrony pracowników przed wprowadzeniem oficjalnych ograniczeń ze strony polskiego rządu.- W związku z panującą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mają potencjalny wpływ na działalność i wyniki finansowe grupy. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich wpływ i skala są na obecnym etapie trudne do oszacowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym spowodowane epidemią objawiają się dużą zmiennością cen instrumentów finansowych oraz towarów, w tym również zmianami cen energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji CO2, co w długoterminowej perspektywie może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w Polsce i sytuację na rynku energii. Ponadto wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia grupy zaobserwowano spadek stóp procentowych oraz osłabienie złotego w stosunku do euro – stwierdza Michał Michalski.Bez większych zakłóceń związanych z epidemią koronawirusa trwa realizacja projektu FW Szymankowo. Dotychczas nie stwierdzono ryzyka opóźnienia planowanego zakończenia budowy. Dla pozostałych projektów farm wiatrowych, które w grudniu ubiegłego roku uzyskały wsparcie w aukcji OZE, bez przeszkód przygotowywane są kontrakty realizacyjne. Wykonawcy robót budowlanych i elektrycznych oraz dostawcy turbin deklarują realizację swoich prac bez istotnych zakłóceń. Grupa nie wyklucza udziału w tegorocznej aukcji OZE kolejnego projektu tj. farmy wiatrowej Piekło o mocy 13 MW, która ma pozwolenie na budowę. W ramach portfela projektów wiatrowych w rozwoju, poza czterema projektami o łącznej mocy199 MW dysponującymi pozwoleniami na budowę, Polenergia ma dwa projekty o planowanej mocy 82 MW, których realizacja uzależniona jest od uzyskania odpowiednich pozwoleń.Grupa planuje osiągnąć gotowość do udziału w najbliższej aukcji projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 27 MW, a kolejne projekty fotowoltaiczne o mocy 108 MW znajdują się na wstępnym etapie realizacji.