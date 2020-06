Polenergia z Siemensem chcą razem inwestować w kogenerację i wodór

Polenergia oraz spółka Siemens Energy 29 czerwca 2020 r. podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru.

Strony umowy podkreślają, że na całym świecie prowadzone są badania, których wspólnym mianownikiem jest wodór jako nośnik energii, paliwo i surowiec. Może być on wytwarzany m.in. w procesie elektrolizy i dzięki temu przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.Wytworzony w ten sposób wodór można nazwać zielonym tylko wtedy, gdy energia elektryczna wykorzystana w procesie jego produkcji również została wytworzona w sposób ekologiczny na bazie źródeł odnawialnych. W odróżnieniu od energii elektrycznej, wodór można magazynować w dużych ilościach i przez dłuższy czas, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyki, przemysłu oraz transportu.Z wyliczeń i szacunków ekspertów McKinsey & Company zawartych w raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050” wynika, że ograniczenie do zera emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, jako terminu realizacji celów przyjętych przez Unię Europejską, oznacza w ciągu najbliższych 10 lat aż czterokrotnie przyspieszenie dekarbonizacji polskiego przemysłu w porównaniu do tempa działań z poprzednich 30 lat. Osiągnięcie neutralności emisyjnej będzie wymagało w Polsce dodatkowych inwestycji, których wartość w najbliższych 30 latach może sięgnąć nawet 380 mld euro. Potencjalne korzyści z dekarbonizacji zapewnią bezpieczeństwo energetyczne poprzez 80-procentowy spadek importu paliw kopalnych, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów operacyjnych o 75 mld euro, a także rozwój nowych gałęzi gospodarki zapewniający blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy.Polenergia jest kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, która poprzez Mansa Investments posiada 51,64 proc. akcji spółki. Strategicznym projektem realizowanym przez grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW.Siemens Energy to producent i dostawca technologii energetycznych i gazowych. Spółka Siemens Energy została utworzona 19 września 2019 roku, w związku z decyzją Siemens AG o globalnym wydzieleniu biznesu (Gas & Power). 1 kwietnia 2020 roku spółka została wydzielona z dotychczasowych struktur Siemensa i przekształcona w niezależny podmiot.