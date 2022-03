Polenergia zbuduje morskie farmy wiatrowe na Litwie

Polenergia wspólnie z Modus Energy AB będzie rozwijać projekty energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim w regionie litewskiego morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Litewskiej. Pierwszy projekt morski, który ma powstać na Litwie do 2030 r., będzie miał moc około 700 MW.

Pozyskanie bardzo mocnego akcjonariusza w postaci BIF IV Europe Holdings Limited oraz zdobyte doświadczenie związane z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych w Polsce, pozwoliło przystąpić do działań, których celem jest dywersyfikacja geograficzna działalności Polenergii oraz realizacja aspiracji przewodniczenia procesom transformacji energetycznej całego regionu.Szanse powodzenia tak ambitnego projektu wymagają sprzężenia własnych doświadczeń oraz głębokiej wiedzy na temat lokalnych rynków.Współpraca z Grupą Modus dysponującą jednym z najbardziej sprawnych i doświadczonych zespołów sprawiła, że pierwsze zagraniczne plany Polenergii w zakresie generacji odnawialnej dotyczą inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich.Obie grupy przekonują, że pierwszy projekt morski, który powstanie na Litwie do 2030 roku będzie miał moc około 700 MW.Green Genius jest częścią międzynarodowej Grupy Modus, która działa w 12 krajach europejskichPolenergia planuje także budowę morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Turbiny wiatrowe do tych projektów dostarczą Siemens Gamesa Renewable Energy Ponad i Gamesa Renewable Energy