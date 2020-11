Polenergia żegna się z giełdą. Wezwanie na akcje jeszcze w tym tygodniu

Zarząd Polenergii poinformował, że akcjonariusz większościowy spółki – Mansa Investments oraz BIF IV Europe Holdings zawarły porozumiały się w sprawie wezwania na zakup akcji Polenergii. Cenę za akcję spółki wyznaczono na poziomie 47 zł.

Grupa Polenergia posiada siedem operacyjnych farm wiatrowych o łącznej mocy 249,3 MW. Dodatkowo trzy projekty o łącznej mocy 186 MW wygrały aukcję OZE dla farm wiatrowych.Polenergia posiada jeden projekt elektrowni fotowoltaicznej (PV), zlokalizowany w Sulechowie, o łącznej mocy ok. 8 MW. W listopadzie 2018 r. projekt pozyskał wsparcie na okres 15 lat, w ramach systemu aukcyjnego organizowanego przez URE. Grupa przygotowuje do udziału w kolejnych aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 29 MW. Kolejne projekty o mocy 80 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.Grupa Polenergia we współpracy z Equinor kontynuuje także realizację trzech projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3 GW zgodnej z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez PSE.