Polenergia - zmiany w akcjonariacie i radzie nadzorczej

BIF IV Europe Holdings Limited ma już ponad 22 proc. Polenergii - poinformowała spółka w komunikacie. To efekt zakończonego kilka nie temu wezwania do sprzedaży akcji Polenergii (zakończonego niepowodzeniem). Konsekwencją zmian w akcjonariacie są też zmiany w radzie nadzorczej spółki.

Karierę zawodową zaczynała w Nowym Jorku jako adwokat w kancelarii Sullivan & Cromwell, gdzie koncentrowała się na transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Następnie zajmowała się doradztwem prawnym dla międzynarodowych podmiotów sektora surowcowego i paliwowego (oil&gas). Od 2015 roku związana jest z grupą Brookfield Renewable Power, gdzie pełni funkcję starszego wice-prezydenta i dyrektora ds. prawnych.BIF IV Europe Holdings jest jednym z największych na świecie podmiotów inwestujących w energetykę odnawialną, posiadający ponad 19 tys. MW mocy wytwórczych. Aktywa inwestora są zlokalizowane w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Indiach i Chinach. Obejmują technologie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne realizowane w skali systemowej, jak również rozproszonej.Mansa Investments to fundusz kontrolowany przez Dominikę Kulczyk. Fundusz posiada 51,64 proc. akcji Polenergii.Głównym projektem inwestycyjnym, realizowanym obecnie przez Polenergię wspólnie z norweskim koncernem Equinor są przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych. Łączna moc planowanych farm to 3 tys. MW.