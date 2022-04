Polenergia znacznie wzmocni zielone moce własne

Grupa Polenergia w 2021 roku osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży, które sięgnęły blisko 4 mld zł, co roku do roku oznacza wzrost o 121 proc. notując 187,2 mln zł skorygowanego zysku netto, czyli o 69 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka, jak wynika z jej raportu rocznego, przewiduje ukończenie w tym roku budowy m.in. farmy wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW i kilku innych inwestycji, a w sumie blisko 180 MW nowych zielonych mocy.

Przewidywany finał budowy kilku farm

Segment obrotu i sprzedaży zanotował w ubiegłym roku wzrost wyniku EBITDA o 0,4 mln zł w porównaniu z 2020 rokiem, do 22,5 mln zł. To, jak podała spółka, m.in. konsekwencja optymalizacji zabezpieczenia produkcji i sprzedaży ENS, wyższego wyniku na portfelu handlowym i sprzedaży do klientów strategicznych.Segment lądowych farm wiatrowych w 2021 zanotował wynik EBITDA na poziomie 202,7 mln zł, czyli o 9,8 mln zł mniejszy. To spowodowane było niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu do 2020 roku, wzrostem kosztów operacyjnych farm wiatrowych, częściowo skompensowanych m.in przez produkcję z wprowadzonej do eksploatacji farmy wiatrowej Szymankowo.Na wyższy w 2021 niż w 2020 o 4,2 mln wynik EBITDA w segmencie dystrybucji, który sięgnął w minionym roku 18,2 mln zł wpłynęła głównie wyższa marża na dystrybucji energii elektrycznej spowodowana wzrostami przychodów z opłat przyłączeniowych, wyższa marża jednostkowa na sprzedaży energii oraz wejście w życie nowej taryfy. Wynik został częściowo skompensowany przez wyższe koszty operacyjne, a także koszty poniesione na realizację pilotażowego projektu w zakresie elektromobilności.Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki w 2021 roku był niższy o 0,7 mln zł w porównaniu do wyniku z 2020, w którym wyniósł 2,2 mln zł , co w głównej mierze wynikało ze wzrostu kosztów związanych z rozwojem projektów PV w fazie dewelopmentu.Wraz z oddaniem do eksploatacji Farmy Wiatrowej Szymankowo (FW Szymankowo), łączna moc zainstalowana w segmencie energetyki wiatrowej Polenergii wzrosła z 249 MW do 287 MW na koniec 2021.Spółka podała w raporcie, że zakończenie budowy rekordowej w historii grupy inwestycji tj. FW Dębsk o mocy 121 MW znajdującej się już w okresie rozruchu, planowane jest w połowie 2022 roku.W lutym 2022 roku na FW Kostomłoty o mocy 27 MW rozpoczęły się dostawy komponentów do turbin wiatrowych oraz ich montaże. Polenergia podała, że budowa farmy powinna zostać zakończona w trzecim kwartale 2022 roku.Kolejne dwa projekty wiatrowe FW Piekło o mocy 13 MW oraz FW Grabowo o mocy 44 MW znajdują się już w fazie budowy. Jej finał, jak podała spółka, planowany jest na II połowę 2023 roku.Polenergia poinformował , że w II kwartale 2022 planowane jest zakończenie budowy trzech portfeli projektów fotowoltaicznych Sulechów II, Sulechów III oraz Buk, dzięki którym, jak zapowiada Polenergia, moc zainstalowana w tym segmencie wytwórczym grupy wzrośnie z 8 do 36 MW.Kolejne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 56 MW były w puli zwycięzców ubiegłorocznej aukcji OZE. Rozpoczęcie ich budowy - po pozyskaniu finansowania projektów i uzyskaniu zgód korporacyjnych, planowane jest na II połowę 2022 roku.Polenergia podała, że pracuje nad dalszym rozwoju projektów wiatrowych oraz PV i poinformowała, że w jej portfelu znajdują się projekty w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 577 MW.Kontynuowane są prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa ma 50 proc. udziałów w spółkach MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III przygotowujących do budowy trzy morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW.W 2021 roku prezes URE wydał na rzecz spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III decyzje o przyznaniu im prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, o mocy 720 MW każda.Polenergia podał ,że MFW Bałtyk III wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) skargę na decyzję Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska (GDOŚ) o oddaleniu odwołania MFW Bałtyk III od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) o odmowie określenia uwarunkowań środowiskowych dla budowy morskiej farmy wiatrowej. WSA przekazał odwołanie spółki do ponownego rozpatrzenia GDOŚ.W styczniu 2022, jak zaznaczyła spółka, MFW Bałtyk III uzyskała postanowienie RDOŚ o aktualności warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu, uzyskanej w roku 2016, co jak podała Polenergia oznacza przedłużenie okresu, kiedy możliwe jest wykorzystanie tej decyzji z 6 do 10 lat.