Polenergia zwiększyła przychody o prawie 40 proc.

Polenergia, polska prywatna grupa energetyczna, w I kwartale 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 637 mln zł wobec 459 mln zł w I kwartale notując skorygowany zysk EBITDA w wysokości prawie 76 mln zł wobec ponad 94 mln zł w I kwartale 2020 - wynika z raportu spółki za I kwartał 2021.

Wskazane projekty są realizowane przez Polenergię razem z firmą Equinor, a przyznane wsparcie oznacza włączenie obu projektów do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Na dalszym etapie przyznanie wsparcia będzie podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Po uzyskaniu stanowiska Komisji, Prezes URE określi w decyzji administracyjnej indywidualną cenę, która będzie podstawą rozliczania ujemnego salda dla każdej ze spółek celowych.Szacowane nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wyniosą od 307 do 385 mln zł , a nakłady na budowę wyniosą od 16,1 do 18,2 mld złPo uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej, prace budowlane mogłyby rozpocząć się na przełomie 2023 i 2024 roku, tak by najpóźniej w 2027 roku pierwszy morski projekt Polenergii realizowany wspólnie z Equinor został oddany do użytku.Polenergia ponadto podała, że realizacja projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW zbliża się do zakończenia. Szacowana roczna produkcja tej nowej farmy wiatrowej Polenergii wyniesie blisko 120 GWh,Budowa FW Dębsk o mocy 121 MW - największej lądowej farmy wiatrowej w historii Polenergii, przebiega, jak podał spółka, zgodnie z planem. Realizowane są prace budowalne w zakresie konstrukcyjnym i elektrycznym.Grupa pozyskała finansowanie trzech projektów PV o mocy około 28 MWp na łączną kwotę 61 mln zł . Budowa FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk potrwa 12 miesięcy.Ważne w działalności grupy jest też to, że Polenergia Obrót od kwietnia tego roku jest wykonawcą usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru na potrzeby PSE. Ta nowa na rynku usługa pozwala operatorowi systemu przesyłowego zrównoważyć bilans mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – szczególnie w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.Interwencyjna Redukcja Poboru polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie PSE w zamian za wynagrodzenie.