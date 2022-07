Polenergia zyskuje w pierwszym półroczu 2022, ale traci w II kwartale

Polenergia - prywatna spółka energetyczna - podobnie jak te państwowe notuje w pierwszym półroczu 2022 roku zyski, w czym pomógł wzrost cen energii. Jednak wyniki z II kwartału nie wyglądają już tak optymistycznie.

W pierwszym półroczu 2022 roku skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 211,3 mln zł i był wyższy o 24,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Polenergia mogła go osiągnąć dzięki wyższemu wolumenowi produkcji z onshore’u, na który pozwoliły lepsze warunki wietrzne.

Czytaj także: PGNiG w I półroczu 2022 roku znacznie zwiększył przychody, ale i zadłużenie



Polenergia zwiększyła też moce wytwórcze w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, który został częściowo skompensowany przez niższy wynik segmentu gazu i czystych paliw głównie w związku z niższym wynikiem na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna w roku 2022. To wpłynęło pozytywnie na wynik w 2021 roku. Pomogła również niższa marża na sprzedaż ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2.

W pierwszym półroczu 2022 roku skorygowany zysk netto Polenergii wyniósł 119,1 mln zł. Tu znowu obserwujemy wzrost, w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 24 mln zł. Polenergia nie ukrywa, że na tak dobre wyniki wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w całej Europie.

Czytaj także: Świetne wyniki Lotosu w II kwartale 2022 roku



Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 32,4 mln zł i był niższy o 79,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie niższy wynik na optymalizacji pracy ENS w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych, która w pozytywny sposób wpłynęła na wynik w analogicznym okresie 2021 roku.



Innym powodem był również niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE wskutek wzrostu kosztu profilu spowodowanego istotnym wzrostem zarówno zmienności jak i poziomu cen rynkowych przy zabezpieczonych cenach sprzedaży, oraz niższa marża na sprzedaży do klientów strategicznych, a w konsekwencji rozliczenia transakcji terminowych będących przedmiotem wyceny na koniec pierwszego kwartału.

Zostało to częściowo skompensowane przez wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, na co pozwolił wzrost mocy wytwórczych, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W drugim kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 3,5 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 57,3 mln zł.