Polexit to nie droga dla Polski. Polityczny pragmatyzm

Relacje polskich władz i Unii Europejskiej nie należą do najłatwiejszych. Kolejną osią sporu są zapisy pakietu Fit for 55. Jaka jest wobec tego przyszłość Polski – w UE czy poza nią? O tym w debacie wyborczej WNP.PL dyskutowali przedstawiciele największych ugrupowań politycznych.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o przyszłości Polski i roli naszego kraju w Unii Europejskiej.

W dyskusji, moderowanej przez dziennikarza WNP.PL Adama Sieraka, uczestniczyli: Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości, Anna Bryłka z Konfederacji, Wanda Nowicka z Lewicy, Maciej Żywno z Polski 2050 oraz Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej.

- Nikt przytomny nie powie „nie” Unii Europejskiej. Większość naszych obywateli chce być w Unii i my też chcemy – deklarował w trakcie debaty poseł PiS Tadeusz Cymański.

- Polska musi przede wszystkim reprezentować interesy Polski i polskich obywateli – podkreślała stanowisko Konfederacji Anna Bryłka.

- Musimy wywalczyć sytuację, w której przyszłe pokolenie będzie miało szansę oddychać czystym powietrzem – zwracał uwagę wiceprzewodniczący Polski 2050 Maciej Żywno.

W ostatnich latach relacje polskich władz i Unii Europejskiej są coraz trudniejsze. Teraz rząd otwiera kolejną oś sporu, negując zapisy unijnego pakietu Fit for 55.

- Nikt przytomny nie powie „nie” Unii Europejskiej. Większość naszych obywateli chce być w Unii i my też chcemy – mówi Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I dodał: - Chcemy, żeby UE wróciła do korzeni i była unią równych szans. Będziemy żądać respektowania traktatów. Polska jest traktowana źle, chcemy dyskusji, chcemy reformy Unii, chcemy praworządności.

Biorąca udział w debacie WNP.PL posłanka Lewicy Wanda Nowicka zarzuciła rządowi, że ten wszystkiemu nadaje już ton kampanijny, podsycając teraz spór z Komisją Europejską dotyczący ustaleń środowiskowych.

- Partia rządząca myli interes partyjny z interesem Polek i Polaków. Próbują nam wmówić, że polityka rządu prowadzona jest na rzecz Polski i Polaków, podczas gdy ignoruje zagrożenia ekologiczne. Przez 8 lat rząd nic nie zrobił, by zbliżyć nas do transformacji energetycznej – grzmiała posłanka.

Poważne zapóźnienia w polskiej transformacji energetycznej

Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że Zjednoczona Prawica przez lata skupiała się na udowadnianiu unijnym decydentom, że w Polsce panuje praworządność, a za mało walczyła o odpowiednie przepisy i środki, które umożliwiłyby transformację polskiej gospodarki.

- Jeśli jesteśmy w UE, to nie plujmy pod wiatr, bo wiadomo, czym to się dla nas skończy – mówił poseł - Przespaliśmy transformację energetyczną. Kiedy wchodziło EU ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji - red.), wiedzieliśmy, w jakim kierunku to zmierza. Wszyscy wiedzieli, ale polska energetyka myślała, że jakoś jej się uda to ominąć. Dziś cierpią odbiorcy.

Zdaniem Anny Bryłki z Konfederacji rząd w odpowiednim momencie powinien był wyrazić weto. Teraz, jej zdaniem, Polska stoi na straconej pozycji w negocjacjach Fit for 55 i wielu innych negocjowanych obecnie w Unii polityk.

- Zawsze będziemy przegłosowywani jako państwo. Musimy walczyć o to, żeby były możliwe wyłączenia (w stosowaniu niektórych regulacji – red.). Niestety rząd w ogóle z tych narzędzi nie korzysta. Inna retoryka jest używana w Polsce, a inna w Brukseli – przekonywała rzeczniczka Konfederacji.

Trzeba zrobić wszystko, by spowolnić ocieplenie klimatu

Innej drogi – jak pełnej realizacji założeń pakietu Fit for 55 – nie wyobraża sobie wiceprzewodniczący Polski 2050.

- Musimy wywalczyć sytuację, w której przyszłe pokolenie będzie mieć szansę oddychać czystym powietrzem. Musimy zrobić wszystko, żeby zmniejszyć ocieplenie klimatu. Pakiet Fit for 55 powinien być dla nas wyzwaniem i powinniśmy myśleć, jakie rozwiązania wykorzystać, by go wdrożyć – podsumował dyskusję Maciej Żywno.

W dalszej części debaty rozmawiamy m.in. o środkach z Krajowego Planu Odbudowy i o wejściu Polski do strefy euro.