Polimex Mostostal i General Electric wybudują PGE bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra

W czwartek (30 stycznia) podpisano kontrakt na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Generalnym wykonawcą wartej blisko 5 mld zł netto inwestycji dla PGE będzie konsorcjum Polimeksu Mostostalu i General Electric. W uroczystości związanej z zawarciem umowy wzięliudział m.in.: prezydent Andrzej Duda, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister klimatu Michał Kurtyka oraz ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Wicepremier @SasinJacek: Najlepszym dowodem polskich ambicji na nowy rozdział w historii krajowej energetyki są plany inwestycyjne spółek z udziałem skarbu państwa uwzględniające światowe trendy obowiązujące na rynku energii i ciepła. pic.twitter.com/dqN5uiVuED — Ministerstwo Aktywów Państwowych (@MAPGOVPL) January 30, 2020

Nowe bloki w Dolnej Odrze

- To żywy symbol doskonałych relacji polsko-amerykańskich - oświadczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czasie uroczystości.Inwestycję określił jako pomnik współpracy polsko-amerykańskiej. Jak wskazał, GE to firma amerykańska, a gaz, który zasili elektrownię będzie po części amerykański, bo będzie pochodzić z LNG z USA, importowanego do gazoportu w Świnoujściu. - Te relacje nigdy nie były tak dobre jako obecnie - zaznaczył Sasin.Dodał, ze polska transformacja wymaga wciąż wielkich inwestycji infrastrukturalnych, a jego zdaniem największym wyzwaniem są wielkie inwestycje związane z transformacją energetyczną.- Związane nie tylko z ramami polityki klimatycznej, ale wynikające z naszego przekonania, że transformacja jest potrzebna, żeby energetyka była jak najmniej uciążliwa dla środowiska i dla ludzi. Takie inwestycje będą cieszyły się nie tylko wsparciem, ale i zachętą ze strony rządu" - stwierdził Sasin.Otwarcie ofert na budowę bloków nastąpiło pod koniec października 2019 r. Konsorcjum Polimeksu Mostostalu i General Electric okazało się jedynym oferentem. Natomiast 3 stycznia 2020 r. PGE informowała, że akceptuje ofertę złożoną przez konsorcjum, a cztery dni później nastąpiło formalne rozstrzygnięcie przetargu.Budżet inwestora ustalono na 3,951 mld zł brutto. Umowa konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, General Electric Global Services i General Electric International opiewa na 4,489 mld zł brutto (ok. 3,70 mld zł netto) za budowę. Serwis bloków konsorcjum wyceniło na 1,266 mld zł brutto (ok. 1,03 mld zł netto), a prawo opcji na ok. 63 mln zł brutto (ok. 51 mln zł netto).Prawo opcji obejmuje zabudowę instalacji samostartu dla umożliwienia uruchomienia jednego z bloków bez zasilania w energię elektryczną z krajowej sieci elektroenergetycznej.Przekazanie nowych jednostek do eksploatacji ma nastąpić w grudniu 2023 r. Planowane bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra znalazły się wśród jednostek wytwórczych, które uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024.Przypomnijmy też, że już na początku lipca 2019 r. zainteresowanie tą inwestycją wyraził Polimex Mostostal, który wówczas podpisał z General Electric list intencyjny ws. wspólnego ubiegania się o to zlecenie.Przypomnijmy też, że w październiku 2019 r. ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z General Electric list intencyjny dotyczący współpracy w sektorze odnawialnych źródeł energii. GE wskazuje przede wszystkim na rozwój w Polsce morskiej energetyki wiatrowej (offshore).- Zamówienie uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat - informowała wcześniej PGE.Podkreślała, że pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem - uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem.- Grupa PGE chce być liderem transformacji energetycznej, a budowa nowych bloków zasilanych niskoemisyjnym gazem jest kolejnym etapem naszej sukcesywnej zmiany. Stawiamy na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam uzyskać wysoką sprawność aktywów i docelowo zmieniać się w kierunku grupy coraz bardziej efektywnej i coraz bardziej przyjaznej środowisku - zapowiadał w czerwcu 2019 r. Henryk Baranowski, prezes PGE.- ZEDO ( Zespół Elektrowni Dolna Odra) jest tego doskonałym przykładem. Ewolucja od historycznych bloków zasilanych wyłącznie węglem, poprzez ultranowoczesne bloki gazowe, a docelowo maksymalne wykorzystanie również potencjału odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki, to kierunek, w którym zmierzamy nie tylko na Pomorzu Zachodnim - podkreślał.Grupa PGE przygląda się także możliwości wykorzystania terenów ZEDO do rozwoju mocy fotowoltaicznych w ramach dużego Programu PV. Podaje, że wstępne analizy wskazują, że docelowo mogłyby tam zostać zlokalizowane panele o mocy nawet 125 MW.- Kluczowa dla PGE GiEK inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych Elektrowni Dolna Odra, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr 3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - mówił w czerwcu 2019 r. Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.