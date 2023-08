Polimex Mostostal z gorszymi wynikami. Problemem rentowność

Niższe o ponad 4 proc. przychody i o połowę niższy zysk netto wypracował w pierwszym półroczu Polimex Mostostal. Portfel zamówień firmy ma wartość 7,78 mld zł.

Zysk netto Polimeksu Mostostal sięgnął w I półroczu 2023 r. 44,97 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 613,1 mln zł – wynika z raportu spółki.

W I półroczu 2022 roku zysk netto był na poziomie 91,1 mln zł, co oznacza spadek o 50 proc. rok do roku. a przychody wyniosły 640,63 mln zł. To spadek o 4,2 proc.

Analitycy wskazują, że choć rok do roku Polimeks odnotował pogorszenie wyników, to dobrą wiadomością jest portfel zamówień 0 wartości prawie 8 mld zł. Kłopotem pozostaje niska rentowność.

Niemal 8 miliardów złotych w portfelu Polimeksu

W II kwartale 2023 Polimex Mostostal wypracował 11,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Przed rokiem było to 70,72 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 35,31 mln zł w porównaniu do 87,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 828,69 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1,043 mld zł rok wcześniej.

Choć raportowane za sześć pierwszych miesięcy wyniki spółki są gorsze od ubiegłorocznych, to analitycy wskazują na plus, jakim jest portfel spółki.

Zamówienia zgromadzone przez grupę Polimex Mostostal, pomniejszone o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, mają w tym momencie wartość 7,78 mld zł.

Na segment energetyka przypada 2,79 mld zł; nafta, gaz, chemia 3,65 mld zł; produkcja 0,47 mld zł; budownictwo infrastrukturalne 0,31 mld zł; budownictwo przemysłowe 0,56 mld zł.

Spółka musi cały czas pracować nad zwiększeniem rentowności

- Mamy elementy poprawy sytuacji, natomiast w obliczu wyników całej branży, Polimex Mostostal ma cały czas bardzo niską rentowność. To jest problem, na który zwróciłbym uwagę. W ciągu ostatniego roku rentowność branży dość mocno wzrosła, widać to w wynikach większości spółek. To jest element, z którym Polimex będzie musiał sobie poradzić - mówi w rozmowie z WNP.PL ekonomista Marek Zuber.

W jego ocenie plusem jest z pewnością portfel spółki, opiewający na kwotę niemal 8 mld zł. Jednak pojawia się pytanie o efektywność działań, realizacji kontraktów bez generowania sensowej marży.

- Spółka musi cały czas pracować nad zwiększeniem rentowności. Tym bardziej, że mamy do czynienia z inną sytuacją niż 2-3 lata, kiedy był problem z generowaniem odpowiednich zysków, głównie przez wzrost kosztów. Przełom 2021/22, początek wojny w Ukrainie oznaczał potężny wzrost cen surowców, które są wykorzystywane w branży – wskazuje Marek Zuber. - W tej chwili sytuacja spółki wyraźnie się poprawiła, co widać w danych za I półrocze 2023 r. – dodaje.

Łączny wynik netto Polimeksu w 2019 roku wyniósł 50,6 mln zł, przy rentowności na poziomie zysku netto 3,2 proc. Rok później 63,2 mln zł. W 2021 roku 86 mln zł, a przed rokiem 131 mln zł.

W lutym 2023 PGE zawarło z Polimeksem Mostostal i Siemensem umowę na budowę gazowego bloku energetycznego w Rybniku o wartości 3,05 mld zł netto.

W lipcu 2023 Polimex Mostostal oraz Naftoremont-Naftobudowa podpisały Orlenem umowy na rozbudowę instalacji Olefin. Razem obie budowlane spółki zainkasują 3,43 mld zł netto.

Także w lipcu spółka zawarła z Azotami Puławy ugodę dotyczącą umowy na budowę bloku węglowego w Puławach. Ugoda ws. kontraktu opiewa na 1,2 mld zł.

Grupa Polimex Mostostal odbudowuje pozycję w działalności inżynieryjno-usługowej. Rozwój grupy, który ma być wsparty na dwóch podstawowych filarach tj. energetyce i petrochemii (gazie, chemii, nafcie), uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego oraz działalności produkcyjnej realizowanej w ramach wydzielonej do odrębnej spółki działalności zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym w Siedlcach.

64,56 proc. akcji Polimeksu Mostostal ma Energa wraz z PGNiG Technologie, PGE i Enea.