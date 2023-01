Polityka energetyczna Polski zyska czwarty filar

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, wskazuje, jakie będą główne działania kierowanego przez nią resortu w 2023 roku. „Bezpieczeństwo energetyczne najwyższym priorytetem”.

W najbliższych miesiącach dojdzie do aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, która będzie uwzględniać m.in. czwarty filar – suwerenność energetyczną.

Ciężar tej nowelizacji spocznie na "dywersyfikacji technologicznej" i rozbudowie mocy opartych na źródłach krajowych.

Przyspieszyć ma budowa gazowego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej wraz z rozbudową sieci krajowej oraz podziemnych magazynów gazu ziemnego.

Sporo uwagi resort klimatu poświęci rozwojowi OZE oraz programowi „Czyste Powietrze”.

Co będzie priorytetem działań kierowanego przez panią resortu w 2023 roku?

- Biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację geopolityczną, wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest naszym najwyższym priorytetem dziś i pozostanie nim w 2023 r.

Szantaż energetyczny Rosji i wykorzystywanie surowców energetycznych jako broni wymagało podjęcia przez nas specyficznych i zdecydowanych działań. Co warto zaznaczyć – żaden inny rząd nie zareagował tak szybko i nie wprowadzał tylu zmian w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, jak polski. Poprzez kompleksową tarczę energetyczną zabezpieczamy potrzeby odbiorców końcowych, jednocześnie bacznie przyglądając się sytuacji i reagując na każdy sygnał i problem, który należy rozwiązać.

„Patrzymy realnie w przyszłość, a przyszłością stabilnej energetyki jest niewątpliwie atom”

Elektrownie jądrowe będą pełnić rolę stabilizatora systemu. To one zapewnią zdecydowane obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Pierwszy raz w historii Polski mamy tak bardzo zaawansowane działania dotyczące energetyki jądrowej.

Prace związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej toczą się zgodnie z harmonogramem – w 2026 r. rozpoczniemy budowę. Wybraliśmy już wykonawcę pierwszej elektrowni, a Polskie Elektrownie Jądrowe ubiegają się teraz o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla umiejscowienia przyszłej elektrowni. Podejmujemy kolejne kroki, żeby ten projekt jak najszybciej wcielić w życie.

Jakich wyzwań, patrząc również na naszą sytuację gospodarczą oraz otoczenie międzynarodowe, pani się spodziewa?

- Szybko i zdecydowanie reagujemy na dynamiczne zmiany spowodowane sytuacją geopolityczną, ale też działamy strategicznie, z perspektywą kolejnych lat. Po to, by sukcesywnie zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski, którego zapewnienie w obecnych czasach na pewno jest jednocześnie priorytetem, jak i wyzwaniem.

Wyzwaniem będzie też z pewnością realizacja transformacji energetycznej. Wojna w Ukrainie wywołuje skutki pośrednie w Polsce, Europie i na całym świecie. Bezprecedensowy wzrost cen surowców, w tym surowców energetycznych, otworzył wreszcie oczy naszym europejskim partnerom, dotychczas ślepym na nasze argumenty o wykorzystywaniu przez Rosję dostaw energii i surowców energetycznych jako broni politycznej. Ograniczenie podaży i wzrost cen gazu ziemnego przekładają się nie tylko na rosnące ceny energii, ale również na powrót do wytwarzania energii w elektrowniach węglowych w państwach zachodnioeuropejskich.

Transformacja sektora energii zwolni ze względu na obciążenia spółek kosztami bieżącego funkcjonowania

Wzrost cen ogranicza perspektywy zielonej transformacji w UE wskutek drenażu przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych ze środków, które mogłyby zostać przeznaczone na transformację, a muszą być przeznaczane na zakup surowców i uprawnień do emisji po zdecydowanie wyższych kosztach. Rosyjska inwazja na Ukrainę zachwiała podstawami polityki energetycznej UE, dlatego konieczne będzie ponowne przeanalizowanie naszego podejścia do transformacji klimatycznej, w szczególności tempa i dróg osiągnięcia celów. Dziś należy brać pod uwagę najważniejszy czynnik, czyli bezpieczeństwo energetyczne.

Czy to będzie oznaczało rewizję zobowiązań, które Polska już wzięła na siebie?

- Nie porzucamy działań na rzecz sprawiedliwej transformacji. Przez ostatnie siedem lat konsekwentnie wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii. Od końca 2015 r. do października 2022 r. moc zainstalowana w OZE wzrosła z 7,1 do ponad 21 GW, czyli o blisko 14 GW. Dla porównania w latach 2007-2015 r. moc ta wzrosła jedynie o 5,6 GW. Nadal mamy boom w fotowoltaice. W 2015 roku całkowita moc zainstalowana w PV nie przekraczała 120 MW – szacujemy, że do 2030 roku osiągniemy 28,5 GW.

Ponadto w 2022 roku w Polsce osiągnęliśmy ponad milion prosumentów. Cel, który mieliśmy jako kraj zrealizować do 2030 roku, osiągnęliśmy już teraz. Dzięki programowi „Mój Prąd” panele fotowoltaiczne stały się ważnym elementem systemu energetycznego, który nie tylko wzmacnia lokalne bezpieczeństwo energetyczne, ale również pozytywnie wpływa na jakość powietrza i pozwala obniżyć rachunki za energię.

Intensywnie pracujemy także nad rozwojem farm wiatrowych na lądzie i na morzu oraz nad stworzeniem inteligentnych sieci przesyłowych. Polska ma duży potencjał geotermalny, połowa terytorium kraju może wykorzystywać ciepło pochodzące z ziemi, dlatego będziemy równolegle rozwijać również geotermię, a także sektor wodorowy, który ma zastosowanie w ciepłownictwie, transporcie i biznesie.

Pani resort zapowiedział już głębokie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, z którego realizacją nie było najlepiej w ostatnich miesiącach. Czego tu powinniśmy się spodziewać?

- Od czasu uruchomienia programu „Czyste Powietrze” we wrześniu 2018 r. jest on stale modyfikowany i udoskonalany – tak, aby jak najskuteczniej realizować główne założenie, czyli wyraźną poprawę jakości powietrza w Polsce. Właśnie zostały wprowadzone kolejne zmiany, które usprawnią program i przyspieszą jego realizację.

Jedną ze zmian w programie, która będzie obowiązywać od początku 2023 r., jest wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie, tak jak dotychczas, na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją c.o. i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującej mu oferty z programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Audyt energetyczny to dotacyjną konieczność. Będzie przez to drożej, ale i tu wsparcie się znajdzie

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację będzie przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu – w związku z tym przewidziano dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł.

Co więcej, w nowej odsłonie programu "Czyste Powietrze" urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Zwiększone zostały również wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części programu. Program zostaje także uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Wróćmy na koniec do celów strategicznych i zmian w polityce energetycznej państwa.

- Planujemy aktualizację „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, która będzie uwzględniać m.in. czwarty filar – suwerenność energetyczną. Aktualizacja ta przewiduje w szczególności zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowę mocy opartych na źródłach krajowych oraz dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, sprzyjający budowie niezależności i suwerenności energetycznej.

W perspektywie 2040 r. będziemy dążyć do tego, aby około połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z OZE. Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój wykorzystania OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu czy ciepła ziemi.

Niezbędna jest też dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów, która polegać będzie w szczególności na przyspieszeniu budowy gazowego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej wraz z rozbudową sieci krajowej oraz rozbudową podziemnych magazynów gazu ziemnego.