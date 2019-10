Polityka klimatyczna musi uwzględnić głosy sceptyków. Inaczej grozi nam fawelizacja

Unia Europejska jest o krok od wyznaczenia nowych ambitnych celów w dziedzinie ochrony klimatu. Przypuszczalnie doprowadzą one w nieodległym czasie między innymi do całkowitego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Tymczasem w Polsce wciąż panuje mała świadomość wagi zagadnień ekologicznych, a przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali, nie interesują się zbytnio inwestycjami proekologicznymi, choć widać też już sygnały zmian w tym względzie.

MŚP nie widzą problemu

Las śmieci

- Mam wrażenie, że dyskusji na temat klimatu towarzyszył przez długi czas trend lekceważenia stanowisk, które uznawano za niepoprawne politycznie - stwierdził Maciej Perkowski.- To należy zmienić. Na poziomie tworzenia prawa trzeba zaangażować poważne siły nie tylko przekonanych, ale również nieprzekonanych, żeby za jakiś czas nie okazało się, że przepisy są nieadekwatne do rzeczywistości - dodaje.Przestrzegł przy tym przed zbyt wąskim spojrzeniem przy tworzeniu przepisów.- Ostatnimi czasy zaobserwowałem w badaniach naukowych takie zjawisko, które określiłbym terminem fawelizacja prawa - mówi.Jak wyjaśnił, chodzi o tworzenie regulacji ad hoc do pojedynczego zjawiska, nie mając na uwadze szerszego kontekstu i wynikających z tego potrzeb.- Nie bałbym się regulacji, które zmuszają nas w jakiś sposób, żebyśmy podążali za trendem, który możemy obserwować na całym świecie - uważa z kolei Arnold Rabiega, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.- Przez zielony biznes rozumiem wszelkie działania w gospodarce, które mają zmniejszyć presję tejże gospodarki na środowisko i uważam, że jest to rzecz absolutnie podstawowa. Przepisy, które miałyby tę kwestie regulować i motywować nas do tego, jako kraj, żebyśmy przechodzili na zieloną stronę mocy, uważam za absolutnie korzystne - dodaje.Jego zdaniem cele klimatyczne Unii Europejskiej powinniśmy realizować nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza, tylko dla własnego dobra.- Sposób działania, w którym nie zwracało się uwagi na nic innego poza zyskiem, minął i wkrótce przyjdzie nam za to zapłacić rachunek, pytanie, jak duży. Im szybciej nastąpi zwrot, tym lepiej - twierdzi Arnold Rabiega.Do pozytywnej zmiany w tym względzie jeszcze nam jednak trochę brakuje, zwłaszcza w gronie najmniejszych przedsiębiorstw.- Zdecydowanie mikro, małe i średnie firmy, a zwłaszcza mikro i małe, bo w takim obszarze głównie się poruszamy, ekologię traktują jako rzecz wtórną. To nie jest kluczowe. Najważniejsza jest maksymalizacja zysków, a ograniczanie kosztów poprzez oszczędności energetyczne jest bardzo daleko z tyłu głowy - mówi Agnieszka Kurajew, dyrektor funduszu pożyczkowego w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.Podaje tutaj przykład programu podnoszenia efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, który PFRR uruchomiła w grudniu 2017 roku. W jego ramach można było pozyskać nieoprocentowane pożyczki bez prowizji do kwoty 1 mln zł.- Przez pierwszy rok funkcjonowania projektu mieliśmy ogromny problem z tym, żeby zainteresować przedsiębiorców skorzystaniem z tego projektu - opowiada Agnieszka Kurajew.- Zainteresowanie takim produktem było znikome, ponieważ przedsiębiorcy w pierwszej kolejności zwracają uwagę, zwłaszcza mikro i małe firmy, na maksymalizację zysków poprzez zwiększanie przychodów, czyli wejście na nowe rynki, wprowadzenie nowych produktów, usprawnianie procesu produkcyjnego. Przekonanie przedsiębiorców do tego, aby skorzystali z takiego produktu, zajęło nam dużo czasu - dodaje.Ostatecznie jednak udało się rozdysponować 15 mln zł przeznaczonych na ten program i uruchomić kolejną jego odsłonę. Na razie wydaje się jednak, że realne zmiany w kwestii podejścia do ekologii zachodzą głównie w dużych firmach.- W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko jest zmienić podejście i zacząć patrzeć szerzej niż tylko na kwestię przychodów, natomiast na to potrzeba czasu i widzę, że ten proces się zaczął - przekonuje Arnold Rabiega.Przytacza tutaj przykład ustawy o efektywności energetycznej, która kilka lat temu nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytów energetycznych.- Dwa lata po przeprowadzeniu obowiązkowych audytów zauważam, że większe przedsiębiorstwa samodzielnie kierują swoje kroki w stronę zwiększania efektywności energetycznej i oszczędzania energii, bo to się po prostu opłaca - mówi Arnold Rabiega.- Ekologia niekoniecznie musi stać w opozycji do biznesu, wręcz mam wrażenie, że idzie z nią w parze i za chwilę okaże się, że te przedsiębiorstwa, które nie zwiększają swojej efektywności energetycznej, są niekonkurencyjne względem tych, które zwiększają - dodaje.Podejście do ekologii biznesu stanowi tylko część świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Z tą nie jest najlepiej, co widać choćby po problemach z gospodarowaniem odpadami.- Jeśli człowiek jest przekonany, że śmieci trzeba dzielić na te, co się pali w dzień i na te, co się pali w nocy, to na pewno nie jest to dobra sytuacja - ocenia Tomasz Płoński, dyrektor techniczny w firmie Alex Electro, która wytwarza między innymi ekologiczne elementy małej architektury miejskiej.- To właśnie od tych małych trybików, od pojedynczych osób, trzeba zacząć całą dyskusję o ekologii. Tak, by powszechna była wiedza, jak i dlaczego należy segregować odpady. Z tym mamy na razie największy problem - podkreśla.Skutkiem tego problemu jest między innymi to, że śmieci zamiast do odpowiednich pojemników trafiają nie tylko do pieców, ale i lasów.- Rokrocznie jako Lasy Państwowe 20 mln zł wydajemy na zbiórkę śmieci w lasach - opowiada Dawid Iwaniuk, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. - Jak się zbierze to w całość, to każdego roku zbieramy śmieci, które zapełniłyby tysiąc wagonów kolejowych. Więc choć jako lasy szczególnie śmieci nie generujemy, to problem z nimi odczuwamy.- Jeśli coś nie funkcjonuje w gospodarowaniu odpadami, to od razu można to poznać po tym, że w lesie szybciej przybywa śmieci i to bardzo różnego rodzaju, aż po największe sprzęty AGD - dodaje.W jego opinii należy kłaść duży nacisk na działania edukacyjne, które uczyłyby właściwych praktyk ekologicznych. Za przykład stawia kraje skandynawskie, gdzie społeczeństwa są bardzo zdyscyplinowane w kwestii sumiennej segregacji odpadów i wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego w życie.Polska ma więc wiele do zrobienia w kwestii zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zarazem jednak mamy też duży potencjał do robienia szybkich postępów w tym względzie. Być może więc niedaleka przyszłość przyniesie sukcesy, którymi będziemy mogli się chwalić.- Myślę, że zmierza to w dobrym kierunku i mamy ogromny potencjał do tego, żeby zmniejszyć presję naszej gospodarki na środowisko i powinniśmy go wykorzystać - podsumowuje Arnold Rabiega.Tekst powstał na podstawie dyskusji "Czas na zielony biznes", która zorganizowano w ramach VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.