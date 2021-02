"Politykę energetyczną Polski do 2040 roku będzie można modyfikować"

Politykę energetyczną Polski do 2040 r., którą wyznacza uchwała przyjęta przez rząd będzie można modyfikować, a jej kształt będzie zależny m.in. od efektów rozmów ze stroną społeczną - mówił we wtorek w radiu Wnet rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany o przyjętą na początku lutego przez rząd uchwałę dot. Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

PEP opiera się na trzech głównych filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza.

Uchwała została na posiedzeniu rządu przyjęta na początku lutego przy sprzeciwie Solidarnej Polski - dwóch ministrów z tego ugrupowania nie poparło jej.

"Dokument, który został przyjęty, czyli Polityka energetyczna Polski sama w sobie, w środku zawiera tzw. klauzulę modyfikacyjną, tzn. można modyfikować jej postanowienia zależnie od tego, jak zostaną uszczegółowione nasze rozmowy m.in. ze stroną społeczną na Śląsku, czy w innych miejscach kraju" - powiedział Müller.

Jak dodał, uchwała wyznacza kierunek dotyczący miksu energetycznego. Zapewnił, że jej celem jest osiągnięcie przez Polskę bezpieczeństwa energetycznego.

Müller pytany o sprzeciw Solidarnej Polski wobec zmniejszania roli węgla w polskim miksie energetycznym, podkreślił, że węgiel wciąż pozostanie przez "kilkadziesiąt lat" przejściowym źródłem energii podczas transformacji energetycznej.

Przypomniał, że stopniowe odejście od węgla wynika także ze zobowiązań międzynarodowych Polski, które zostały poczynione na forum UE. Dodał, że wszystkie państwa na świecie, w tym największe mocarstwa jak USA czy Chiny również deklarują zmianę miksu energetycznego i podążanie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Rzecznik rządu podkreślił, że bez przyjęcia wspomnianej uchwały kierunkowej przez rząd Polsce groziłaby m.in. konieczność importu węgla z Rosji czy kupowania energii elektrycznej z Niemiec.

PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.

Zgodnie z Polityką energetyczną, w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Kolejne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r., a do 2040 r. ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Rozbudowie ulec ma infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, przy zapewnieniu dywersyfikacji kierunków dostaw.

Jak podało CIR, sprawiedliwa transformacja oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną. Działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane kompleksowym programem rozwojowym. PEP przewiduje, że w transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii.

Szacuje się, że transformacja może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków. Zeroemisyjny system energetyczny określono mianem kierunku długoterminowego, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej - wskazało CIR. Przejściowo stosowane mają być technologie energetyczne opartych m.in. na paliwach gazowych.

Poprawa jakości powietrza ma nastąpić dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii.