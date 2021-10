Połowa świata już podjęła decyzję o neutralności wobec klimatu

Rok 2021 r. nie przyniósł przełomu w dążeniu Unii Europejskiej do gospodarki neutralnej klimatycznie, ale widoczne jest szybkie przyspieszenie działań, które mają doprowadzić nas do tego celu - to główna konkluzja debaty "Europejski Zielony Ład", jaka odbyła się w trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Połowa świata chce neutralności klimatycznej

Wsparcie i polityka

Trzy postulaty przemysłu

Technologie nie są gotowe

- Jesteśmy za tym, żeby się dekarbonizować, ale w tym procesie musimy wziąć pod uwagę realia przedsiębiorstw. W grupie Ciech potrzebujemy dużych ilości pary technologicznej, obecnie nie ma innych, skomercjalizowanych technologii do produkcji pary niż węgiel, gaz i biomasa - podkreślił Dawid Jakubowicz.Wśród koncernów deklarujących osiągnięcie neutralności klimatycznej jest także PKN Orlen. W przedstawionej pod koniec 2020 r. strategii, koncern zapowiada redukcję emisji CO2 o 20 procent w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach oraz redukcję CO2 w segmencie energetyki o 33 procent na każdej MWh. Do 2050 roku Orlen deklaruje osiągnięcie neutralności emisyjnej.- Dzisiaj na świecie mało kto kwestionuje konieczność powstrzymania globalnego ocieplenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest w tej sprawie konsensus naukowy, w firmach, gdzie są departamenty strategii, widzimy, w jakim kierunku zmierzają globalne megatrendy i widzimy to, że kontynuować obecnego modelu rozwoju gospodarki się nie da. Ponad połowa świata, mierzona wielkością PKB, już zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisyjnej netto. To trzeba robić, nad tym się nie dyskutuje - powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.Zastrzegł jednak, że dróg dojścia do tego celu jest wiele. W jego ocenie w 2021 r. nie można liczyć na przełom, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną UE, mamy do czynienia z kontynuacją tego, co było wcześniej.- Szczególnie sektory energochłonne muszą szybko przystosować wykorzystywane technologie, aby uzyskać neutralność klimatyczną. Dekarbonizacja oraz wodór są ważnymi elementami tych działań. Sukces tej strategii zależy także od szybkiego zwiększenia naszej możliwości wykorzystywania paliw odnawialnych - mówiła Henrike Hahn, posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini komisji ITRE, Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej.W jej ocenie mamy już przykłady skutecznego wykorzystywania nowych technologii, co oznacza szanse dla przemysłu energochłonnego.- Ważne są także kwestie finansowe. Trzeba znaleźć odpowiednie źródła finansowania, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną - dodała Henrike Hahn.Przypomniała, że pieniądze na transformację energetyczną mogą pochodzić m.in. ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS).- Chcemy być wśród firm, które będą dążyć do dekarbonizacji, wierzymy, że jesteśmy do tego zdolni. Chcemy się zaangażować w ten proces, a więc nasze podejście jest pozytywne i proaktywne - przekonywał Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.ArcelorMittal jest, co podkreślił Samaddar, jednym z największych producentów stali w Europie, który zaangażował się w rozwój niskoemisyjnych technologii hutniczych. Zwrócił jednak uwagę, że osiągnięcie celów np. z pakietu Fit for 55 będzie wymagało bardzo precyzyjnych mechanizmów wsparcia.- Transformacja to proces kapitałochłonny, a my wszyscy w Europie chcielibyśmy mieć równe szanse tak, abyśmy mogli przejść tę ścieżkę w sposób zadowalający dla wszystkich, żebyśmy nadal mogli prowadzić działalność biznesową - oznajmił Sanjay Samaddar.I wskazał na trzy mechanizmy wsparcia, których oczekuje branża stalowa w UE. Po pierwsze, to wsparcie inwestycyjne dla przełomowych technologii. Po drugie - wsparcie dostępu do niskoemisyjnych technologii, zwłaszcza do energii elektrycznej i wodoru. Trzeci postulat to ochrona przed tzw. ucieczką emisji (carbon leakage) i skuteczna ochrona granic UE przed importem produktów z innych części świata, gdzie nie ma tak wysokich norm emisji CO2.- Rok 2021 jest czasem przyśpieszenia działań zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do tej pory cele dotyczące neutralności emisyjnej w 2050 r. były deklaracjami składanymi przez bardzo wielu uczestników rynku, ale pakiet Fit for 55, wprowadził 13 bardzo konkretnych programów z konkretnymi celami i ze wskazaniem roku 2030 jako daty osiągnięcia częściowych celów - wskazywała Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Bank BNP Paribas.W jej ocenie element czasowy zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Inwestycje w infrastrukturę i inwestycje w sektorze energetycznym wymagają czasu dla podejmowania decyzji, wyboru wykonawcy i technologii. Decyzje, które już zostały podjęte (np. dotyczące rozwoju energetyki opartej na gazie ziemnym) muszą zostać zweryfikowane pod kątem tego, jak się mają do Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55.Wiele technologii jest wciąż na początkowym etapie rozwoju. Np. mówi się wiele o przemysłowym zastosowaniu wodoru, ale obecnie w UE jest on wykorzystywany w bardzo niewielkiej ilości.- Jest bardzo wiele niewiadomych co do tego, jak szybko można sobie z tym poradzić i w jaki sposób te wyzwania technologiczne przekuć na konkretne inwestycje i konkretne strategie firm - podkreśliła Lucyna Stańczak-Wuczyńska.