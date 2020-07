Polsat wchodzi w fotowoltaikę

Grupa Polsat startuje z ofertą fotowoltaiki. Instalacje fotowoltaiczne będą oferowane pod nową marką Esoleo przez firmę Alledo z grupy Polsat, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Oferta Esoleo będzie dostępna na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu.Cyfrowy Polsat wyjaśnia, że każdy, kto posiada dom i płaci miesięcznie za prąd ok. 250 zł, korzystając z własnej instalacji fotowoltaicznej przez przynajmniej kilkanaście lat, może zaoszczędzić nawet 100 tys. zł.Spółka przypomina, że każdy może skorzystać z dotacji w wys. 5 tys. zł z rządowego programu Mój Prąd, przeznaczonej na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp. Dodatkowo można skorzystać z tzw. ulgi podatkowej termomodernizacyjnej dla osób fizycznych.Esoleo to marka firmy Alledo, należącej do grupy Polsat. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji fotowoltaicznych, w tym montaż, ubezpieczenie na 3 lata oraz internet LTE od Plusa do monitoringu na 3 lata w cenie.Całość inwestycji realizowana jest „pod klucz” łącznie z przygotowaniem za klienta niezbędnych dokumentów oraz zgłoszeniem do sieci energetycznej.