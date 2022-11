Polsce nie grozi wstrzymanie dostaw surowców energetycznych

Nie odnotowano w Polsce żadnych incydentów grożących wstrzymaniem dostaw surowców energetycznych - stwierdził pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger. W obiektach infrastruktury energetycznej obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa.

Pełnomocnika rządu zapytano, czy po agresji Rosji na Ukrainę zdarzały się incydenty zagrażające bezpieczeństwu strategicznej infrastruktury energetycznej bądź stabilności przesyłu.

- Nie odnotowano w Polsce żadnych incydentów grożących wstrzymaniem dostaw surowców energetycznych, a strategiczna infrastruktura energetyczna działa stabilnie - powiedział Mateusz Berger.

Dodał, że "organy państwowe, a także służby eksploatacyjne odpowiednich spółek na bieżąco monitorują stan i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej".

- Na terenie kraju utrzymywane są podwyższone stopnie alarmowe zaostrzające procedury bezpieczeństwa m.in. na obiektach infrastruktury energetycznej. Wewnętrzne procedury spółek oraz narzędzia wykorzystywane przez służby państwowe w przypadku wystąpienia zagrożenia są objęte tajemnicą - zaznaczył Mateusz Berger.

W Polsce krytyczna infrastruktura w zakresie przesyłu i magazynowania ropy naftowej i paliw należy do PERN, gazu ziemnego do Gaz-Systemu, a energii elektrycznej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

We wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku, czego śmierć poniosło dwóch Polaków.