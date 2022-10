Polscy naukowcy opracowali przełomową technologię, lepszą od fotowoltaiki

Naukowcy z AGH stworzyli przełomowe moduły termoelektryczne o mocy dziesięciokrotnie wyższej od ogniw fotowoltaicznych i pozwala ono konwertować ciepło odpadowe na prąd. Naukowcy poszukują inwestora, który rozwinie linię produkcyjną modułów.

Technologie, które dotychczas wykorzystywano do konwertowania ciepła odpadowego na prąd cechuje niska wydajność i wysoka cena, przez co ich zastosowania są mocno ograniczone.

Moduły pozwalają przekształcić ciepło odpadowe w energię elektryczną. Ciepło odpadowe powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, jednak wykorzystujemy zaledwie około 40 procent energii pochodzącej m.in. ze spalania węgla i węglowodorów, a pozostałe 60 procent rozprasza się w powietrzu właśnie w postaci ciepła odpadowego, które marnujemy, ocieplając atmosferę.

Urządzenie polskich naukowców pozwoli na niedrogie przekształcenie ciepła odpadowego w energię elektryczną

Istniejące technologie pozwalają na przekształcenie odpadowej energii cieplnej w energię elektryczną. Problem polega na tym, że są one drogie i nieopłacalne. Jednak zespół naukowców kierowany przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH we współpracy z partnerami z Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Instytutu Fizyki PAN w Warszawie opracował i wytworzył prototypowe moduły termoelektryczne o gęstości mocy zbliżonej do 2,5 kW/m2, co daje im dziesięciokrotną przewagę w tym względzie nad komercyjnymi ogniwami fotowoltaicznymi.

Koszt modułów udało się znacząco obniżyć m.in. dzięki zastąpieniu ceramicznych okładzin tańszymi i znacznie lepiej przewodzącymi ciepło stopami aluminium. Co więcej, stopy aluminium są łatwiej formowalne niż ceramika, dzięki czemu można konstruować moduły o niemal dowolnych kształtach dostosowanych do danego systemu odzysku ciepła.

Naukowcy z AGH poszukują inwestora, który zdecyduje się na otwarcie linii produkcyjnej

Teraz naukowcy szukają odważnego inwestora, ponieważ cena modułu termoelektrycznego stworzonego w warunkach laboratoryjnych, gdzie wszystkie prace były wykonuje ręcznie osiąga wartość zbliżoną do smartfona z najwyższej półki.

Z pomocą może przyjść tu automatyzacja i masowość produkcji, co pozwoliłoby na obniżenie kosztów wytworzenia co najmniej do poziomu powszechnie dostępnej fotowoltaiki.

– Firmy produkujące bądź rozwijające technologie termoelektryczne istnieją obecnie tylko w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie i Rosji. Na rynku europejskim praktycznie nie ma konkurencji, więc jest szansa na dobry zysk. Bardzo bym chciał, żeby znalazł się w Polsce ktoś, kto uzna, że cel jest wart ryzyka, i zbuduje prototypową linię produkcyjną. Jeżeli uda się uzyskać niskie koszty wytworzenia modułów termoelektrycznych, możemy naszymi produktami podbić świat – uważa prof. Wojciechowski.