Polscy politycy odpowiedzą na trudne pytania o pakiet "Fit for 55"

Opinie na temat pakietu "Fit for 55" są skrajne – politycy opozycji są zadowoleni z rozwiązań, a dla polityków partii rządzącej to propozycje bardzo szkodliwe i nie do zaakceptowania. Jak jest naprawdę – postaramy się odpowiedzieć podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Podczas debaty "EEC Politics: Energia", która odbędzie się 24 kwietnia, pierwszego dnia XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zapytamy zaproszonych polityków o to, jakie zagrożenia i jakie korzyści może przynieść unijny pakiet klimatyczny „Fit for 55”.

Z zaproszonymi politykami porozmawiamy o tym, jaka powinna być docelowa struktura polskiej energetyki.

Spytamy polityków o pomysły na uniezależnienie się od importu paliw ze Wschodu przy akceptowalnej cenie energii i konsekwentnej realizacji celów polityki ochrony klimatu.

Minister: Polska w transformacji energetycznej powinna realizować własną drogę

- Polska w transformacji energetycznej powinna realizować własną drogę - ocenił w czwartek wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Marek Wesoły, który będzie jednym z uczestników debaty. - My dzisiaj musimy przede wszystkim dojść do nowej energetyki według siebie, korzystając z własnych surowców, ze swojej drogi. Bardzo dobry kierunek: zastępowanie węgla energią atomową, bo będziemy wtedy naprawdę niezależni.

- Nowa propozycja jest bardzo szkodliwa. Dla nas nie do zaakceptowania. Sprzeciwiał się jej polski rząd oraz eurodeputowani reprezentujący PiS. Niestety eurodeputowani opozycji za tą propozycją zagłosowali. Jestem tym zdumiony. W tej sprawie zachowali się nieodpowiedzialnie - powiedział z kolei minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

- Europejczykom zafundowano drogą transformację energetyczną - stwierdziła natomiast była premier RP, a obecnie europosłanka PiS Beata Szydło.

- Szczególnie teraz, kiedy trwa kryzys wywołany wojną na Ukrainie, przyspieszanie transformacji energetycznej i używanie argumentów, że szybciej znaczy lepiej, jest błędem. Przede wszystkim jest drożej - oceniła Beata Szydło.

Jerzy Buzek: udało się poprawić przejrzystość funkcjonowania ETS

Jerzy Buzek, premier RP w latach 1997-2001, a obecnie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, jest zadowolony z przyjętych rozwiązań.

- Dzięki naszym staraniom udało się poprawić przejrzystość funkcjonowania ETS, co było kluczowym postulatem między innymi polskiej branży energetycznej i ciepłowniczej. Zwiększamy rolę Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie kontrolowania uczestników rynku ETS. Pozwoli to skuteczniej zwalczać działania o charakterze spekulacyjnym, które negatywnie wpływają na ceny uprawnień do emisji, a w efekcie - na rachunki za prąd czy ciepło płacone przez konsumentów - skomentował były premier.

Poza Markiem Wesołym, w poniedziałkowej debacie udział wezmą: poseł Borys Budka (PO), senator Gabriela Morawska-Stanecka (Koło Lewicy Demokratycznej), poseł Waldemar Pawlak (PSL) i poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050).

Dyskusję poprowadzi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl oraz PulsHR.pl.