Polscy studenci będą mogli poznawać energetykę jądrową we Francji

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) z Francji podpisał porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim. Porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą zostanie zawarte w najbliższych dniach. Celem porozumień jest zachęcenie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową.

Celem porozumień jest zachęcenie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym.

Punkt zwrotny

Chociaż relacje między I2EN a polskimi uczelniami rozwijane są od ponad 10 lat, rok 2022 stanowi ich punkt zwrotny po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, ale także ze względu na harmonogram polskiego programu jądrowego.

Przewidywane w ramach porozumień działania obejmują wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, tworzenie programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizacja seminariów dla studentów prezentujących liczne możliwości rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej. .

- Mam nadzieję, że te porozumienia przyczynią się do dalszego pogłębienia francusko-polskich stosunków akademickich. Polscy studenci zainteresowani przemysłem jądrowym są mile widziani we Francji, zarówno jeśli chodzi o studia, jak i staże i praktyki zawodowe w firmach sektora jądrowego czy udział w szkoleniach w obiektach jądrowych - mówi Frédéric Billet, ambasador Francji.

Kształcenie ekspertów

- Aby polski program jądrowy zakończył się sukcesem, różne podmioty działające w sektorze jądrowym mają swoje obszary odpowiedzialności i muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Uczelnie, z którymi zawarliśmy porozumienia nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także wnoszą wiele innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii jądrowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do tego sukcesu - komentuje Karen Daifuku, dyrektor I2EN.

Utworzony ponad 10 lat temu przez rząd francuski Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) jest organizacją branżową, która reprezentuje i koordynuje francuski sektor jądrowy we Francji i za granicą we wszystkich sprawach związanych z budowaniem potencjału ludzkiego w dziedzinie energii jądrowej.

Skupiając ośrodki badawczo-rozwojowe, przemysł, organy regulacyjne i środowiska akademickie, I2EN służy jako pojedynczy punkt kontaktowy dla krajów pragnących rozwijać programy kształcenia i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej oraz korzystać z francuskiego doświadczenia w budowaniu potencjału ludzkiego w tej dziedzinie.

