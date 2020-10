Polska chce, by Unia wsparła wodór bez wyboru technologii produkcji

Polski rząd "kierunkowo popiera" przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję unijnej strategii wodorowej. Uważa jednak, że przy określaniu kierunków rozwoju kluczowa powinna być kwestia poziomu emisji CO2 z produkcji wodoru, a nie konkretna technologia. Dlatego na forum UE postuluje, by alokacja środków na cele wodorowe była neutralna technologicznie. Polska to dziś znaczący producent wodoru, lecz z paliw kopalnych, a nie z OZE, który jest zdecydowanie preferowany przez KE.

Wskazał, że państwa takie jak Polska, w których widać wciąż wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną z OZE, w systemie energetycznym powinny mieć możliwości rozwoju innych, mniej emisyjnych technologii niż wodór z OZE - zgodnie z logiką, iż najpierw powinien pojawić się jakikolwiek wodór (mniej emisyjny w wytwarzaniu i użytkowaniu niż ropa i węgiel), a potem coraz bardziej niskoemisyjny - z wykorzystaniem OZE i również źródeł jądrowych.- Z tego względu środki finansowe na rozwój gospodarki wodorowej nie powinny być przydzielane z klucza związanego z pochodzeniem lub wybraną technologią, ale z charakterystyką emisyjną wodoru. Tak, aby każde państwo członkowskie miało równe szanse w rozwoju tej gałęzi przemysku oraz w obniżeniu emisyjności sektorów, w których wodór będzie zastępował tradycje paliwa węglowodorowe. Dlatego rząd postuluje na forum UE, by alokacja środków na cele wodorowe była neutralna technologicznie - podkreślił Ireneusz Zyska.Poseł Beata Mateusiak-Pielucha (PiS) oceniła, że wodór jest paliwem z ogromną przyszłością, ale dziś stanowi niewielką część światowego i unijnego koszyka energetycznego i jest w dużej mierze produkowany z gazu lub z węgla.- Obecnie w Europie energia wodorowa stanowi tylko niecałe 2 proc. wytwarzanej energii. Ambitne plany UE to 13 -14 proc do 2050 roku. Unia w swoim planie Zielonego Ładu nie chce jednak uwzględnić dofinansowania technologii produkcji wodoru z paliw kopalnych, a nawet energii jądrowej - powiedziała Beata Mateusiak-Pielucha. - Dla UE jedyny akceptowany wybór to tzw. czysty wodór produkowany z wykorzystaniem energii odnawialnej. Problem w tym, że cena wodoru z paliw kopalnych sięga około 1,5 euro za kg wytworzonego wodoru , a "czystego wodoru" - około 5 euro za kg. Aby ów czysty wodór był opłacalny, KE chce podnieść ceny emisji CO2 docelowo do aż 60 euro za tonę, a nawet więcej...Zaznaczyła, że na budowę infrastruktury wodorowej potrzeba setek miliardów euro i podała, że na przykład stworzenie 400 niewielkich stacji tankowania wodoru (teraz w całej Unii jest ich około 100) to koszt około 850 mln euro, a przerobienie na wodór jednej "przeciętnej" stalowani stanowi wydatek około 200 mln euro.- Koszty wyprowadzania początkujących technologii wodorowych będą zatem ogromne.... Dlatego powinniśmy poprzeć stanowisko rządu, który uważa, że niezbędne jest określenie poziomu emisji CO2 z produkcji wodoru, a wskazywanie na konkretną technologię. Tak, aby przynajmniej w okresie przejściowym dopuścić wodór z paliw kopalnych lub energii jądrowej - stwierdziła Beata Mateusiak-Pielucha.Poseł Tomasz Nowak (PO), wskazał, , że tzw. szary wodór może być "tylko przejściówką" i nie będzie akceptowany w dłuższej perspektywie - ze względu na wysoką emisyjność produkcji. Podał zarazem w wątpliwość sens inwestowania i pozyskiwania środków na tę akurat metodę pozyskiwania wodoru.- Musimy postawić na zielony wodór i tutaj jest przykład ZE PAK - firmy, która zdecydował asię na takie inwestycje. Pozostawanie przy starych technologiach, moim zdaniem, jest błędne - stwierdził Tomasz Nowak.Ireneusz Zyska wskazał, że polskie władze stawiają na nowoczesne technologie, wymieniając m.in. morską energetykę wiatrową, ale podkreślił, że na to potrzeba czasu. Powiedział, że zakłada się, że uruchomienie morskich wiatraków (co najwcześniej może to nastąpić na przełomie lat 2024/2025) stworzy możliwości wytwórcze zielonego wodoru w elektrolizerach o mocy 2 GW.Ireneusz Zyska przekonywał, że zanim, tak to powiedzmy, królować będzie zielony wodór, widać potrzebę w rozwijaniu kompetencji wytwarzania tzw. wodoru szarego czy tzw. wodoru niebieskiego.- Sens jest ogromny, ponieważ chcemy, żeby polskie miasta, szczególnie duże - tzw. aglomeracje - po roku 2025 mogły kupować autobusy wyłącznie zeroemisyjne, czyli elektryczne, a najlepiej wykorzystujące wodór. Do tego czasu musimy zbudować infrastrukturę tankowania, w przemyśle - łańcuch wytarzania autobusów, samochodów, pociągów... I potrzebujemy też naturalnie wodoru, który dzisiaj jest dostępny. Nie możemy podejść do tego w sposób skokowy - że nic nie zrobimy do roku 2025-2026 i dopiero wtedy będziemy rozwijać technologie wodorowe - bo świat i Europa nam uciekną- ocenił Ireneusz Zyska.KE w strategii wodorowej podała, że w I fazie, czyli w latach 2020–2024, celem strategicznym jest instalacja zasilanych energią z OZE elektrolizerów o mocy co najmniej 6 GW, które mogą wyprodukować nawet 1 mln ton wodoru odnawialnego w UE.W II fazie, w latach 2025–2030, strategicznym celem staje się zainstalowanie zasilanych energią z OZE elektrolizerów o mocy co najmniej 40 GW (efekt: produkcja nawet 10 mln ton wodoru odnawialnego w UE).W III zaś fazie, od 2030 do 2050 r., w ocenie KE technologie związane z wodorem odnawialnym powinny osiągnąć dojrzałość i być wprowadzane na dużą skalę "w celu dotarcia do wszystkich sektorów, w których trudno doprowadzić do obniżenia emisyjności, i w przypadku których inne rozwiązania mogą być niewykonalne lub bardziej kosztowne".