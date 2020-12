Polska czwartym rynkiem fotowoltaiki w Unii Europejskiej

Pomimo pandemii koronawirusa rok 2020 był udany dla energetyki słonecznej w krajach Unii Europejskiej - moc źródeł fotowoltaicznych wzrosła o 11 proc. Polski rynek fotowoltaiki jest czwarty pod względem wielkości w Unii Europejskiej.



W roku 2024 moce mają wzrosnąć o 35 GW, w efekcie łączna moc źródeł fotowoltaicznych w UE wzrośnie do poziomu 253 GW.



Solar Power Europe przyznaje, że tak duży rozwój fotowoltaiki to w dużej mierze efekt wparcia ze strony Unii Europejskiej oraz rządów poszczególnych państw.



W raporcie Solar Power Europe podkreślono, że europejski sektor energetyki słonecznej docenia wysiłki Komisji Europejskiej ustanawiające ambitne poziomy redukcji emisji CO2, cel neutralności klimatycznej i Europejski Zielony Ład.





Solar Power Europe przyznaje, że państwa UE zakładają wzrost mocy energetyki słonecznej i staje się ona częścią strategii energetycznych tych państw, ale większość tych planów nie jest dość "ambitna".

Polska na bardzo dobrej pozycji

Rekomendacje na przyszłość

Raport ocenia, że rok 2020 był niezaprzeczalnie bardzo udanym rokiem dla branży fotowoltaicznej w Polsce.W 2020 r. zainstalowano około 1850 MW źródeł fotowoltaicznych i w efekcie łączna moc tych źródeł sięgnęła ok. 3150 MW.Z informacji Solar Power Europe wynika, że w Polsce blisko 1000 osób jest bezpośrednio zatrudnionych w produkcji elementów systemów fotowoltaicznych a blisko 5 tys. pracuje w sektorze instalacyjnym.W raporcie znalazły się także rekomendacje dla państw członkowskich UE, których realizacja pozwoli na szybszy rozwój fotowoltaiki.Po pierwsze, państwa członkowskie powinny przeznaczyć środki na finansowanie dodatkowych przetargów na energię ze źródeł odnawialnych, w tym przetargów na hybrydowe projekty źródeł odnawialnych, które łączą instalacje słoneczne z akumulatorowymi magazynami energii.Kolejna rekomendacja dotyczy rozwoju fotowoltaiki na dachach budynków. Solar Power Europe przekonuje, że 90 proc. powierzchni dachów Europy pozostaje niewykorzystanych.Następny pomysł to promowanie elektryfikacji, rozwój instalacji OZE z magazynami energii oraz inwestycje w inteligentne sieci energetyczne.Rekomendacja kolejna to wspieranie europejskiego sektora produkcji urządzeń do energetyki słonecznej.Kolejna propozycja to modernizacja dawnych terenów węglowych i przemysłowych na potrzeby energetyki słonecznej.I rekomendacja ostatnia, która dotyczy szkoleń i programów przekwalifikowania pracowników.