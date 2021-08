Polska do końca dekady potrzebuje gigawatów nowych, stabilnych mocy

Warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w horyzoncie najbliższych 5 lat jest terminowe zakończenie rozpoczętych inwestycji. Do momentu oddawania do eksploatacji nowych jednostek wytwórczych, dodatkowych w stosunku do obecnie budowanych, nie należy wyłączać istniejących już źródeł. W perspektywie do 2030 roku niezbędna jest budowa, w zależności od scenariusza, od 6 GW do 11 GW nowych stabilnych mocy - ponad inwestycje m.in. w Dolnej Odrze oraz EC Żerań. Tak widzi sytuację w elektroenergetyce Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Scenariusz optymistyczny, czyli potrzeba najmniej 6 GW

Scenariusz pesymistyczny, czyli potrzeba co najmniej 10 000 MW

Wnioski, czyli wyłączenia po ekwiwalentnych włączeniach

"Zastosowanie takiego podejścia w zakresie potencjalnych nowych jednostek, pozwala na przedstawienie wyników analizy wystarczalności zasobów wytwórczych w sytuacji, gdy nie będą podejmowane dalsze działania dla odbudowy i rozwoju wolumenu mocy wytwórczej jednostek konwencjonalnych w KSE. Kierując się powyższą zasadą, w analizie nie uwzględniono m.in. planowanej nowej elektrowni jądrowej" - widnieje w sprawozdaniu MKiŚ.W kwestii rozwoju OZE, z wyłączeniem morskich elektrowni wiatrowych, do 2025 r. prognozy ich mocy osiągalnych w poszczególnych latach oszacowano na podstawie m.in. wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE przeprowadzonych do końca roku 2020 oraz spodziewanych wolumenów przeznaczonych do zakupu w toku aukcji w perspektywie roku 2021 (przy sporządzaniu analizy wystarczalności PSE S.A. opierały się na stanie wiedzy z marca 2021)W scenariuszu optymistycznym, wynikającym z planowanej żywotności jednostek JWCD (Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane) odstawienia, czyli wyłączenia takich elektrowni na stałe, w najbliższych latach następują w relatywnie niewielkiej skali (w latach 2021-2025 około 2,1 GW), ale stopniowo rosną (2026-2030 - około 4,7 GW i w latach 2031-2035 - około 6,8 GW)."Wyniki analizy wystarczalności zasobów wytwórczych pokazują, że nawet w przypadku scenariusza optymistycznego wyłączeń oraz przy założeniu odtwarzania i rozwoju mocy JWCD cieplnych, a także rozwoju OZE w zakresie morskich elektrowni wiatrowych, dla spełnienia standardów bezpieczeństwa wymagana jest budowa około 6000 MW nowych, stabilnych mocy do końca 2030. Wielkość ta dotyczy nowych mocy wytwórczych ponad aktualnie realizowane inwestycje w Turowie, Żeraniu, Dolnej Odrze oraz Ostrołęce" - konstatuje się w omawianym sprawozdaniu.Blok w Turowie, o którym mowa w tym dokumencie, został już uruchomiony. W analizie stwierdzono, że brak odtworzenia mocy jednostek nie będących JWCD (nJWCD), a przede wszystkim - elektrociepłowni, powoduje, że szacowana wartość potrzebnych nowych mocy wzrasta do poziomu około 8000 MW. Zarazem, jak stwierdzono, zakładane, wymagane standardy bezpieczeństwa nie są przy tym spełnione w roku 2029."Wcześniej, tj. w okresie 2021-2029, występujące niedobory mocy względem zakładanego standardu bezpieczeństwa będą mogły być kompensowane za pomocą środków zaradczych, takich jak import awaryjny, DSR oraz optymalizacja okresów remontów, przy założeniu, że ich zakres będzie porównywalny z obecnym" - wskazuje cytowana już analiza.Podano w niej także, w odniesieniu do scenariusza optymistycznego, że - według analiz - po 2030 roku niedobór mocy pogłębia się i konieczne jest oddawanie do eksploatacji kolejnych nowych mocy wytwórczych. Na rok 2035 powinno to być, jak oszacowano, dodatkowe 5000 MW, w stosunku do wyżej wskazanych 6000 MW albo 8000 MW - w zależności od stopnia rozwoju mocy w elektrociepłowniach.W scenariuszu pesymistycznym, wynikającym z deklaracji wyłączeń JWCD, w najbliższych latach owe wyłączenia tych elektrowni występują w dużej skali (w latach 2021-2025 około 7,9 GW), a później też nie jest ich mało (w latach 2026-2030 około 3,2 GW i w latach 2031-2035 około 5,7 GW)."W przypadku scenariusza pesymistycznego wielkości wymaganych nowych mocy wytwórczych na koniec 2030 r. wynoszą odpowiednio 10 000 MW, z założonym odtwarzaniem i rozwojem inwestycji w elektrociepłowniach, oraz ok. 11 000 MW w przypadku braku inwestycji odtworzeniowych w tych źródłach. Dla tego scenariusza przekroczenie standardu bezpieczeństwa występuje już w 2024 roku i co do zasady jest niemożliwe do skompensowania za pomocą środków zaradczych" - tłumaczy w sprawozdaniu MKiŚ.Dodano, że - tak jak w scenariuszu optymistycznym - po roku 2030 niedobór mocy pogłębia się i konieczne jest oddawanie do eksploatacji kolejnych, nowych mocy wytwórczych. Na rok 2035 powinno być to dodatkowe 5000 MW, w stosunku do wyżej wskazanych 10 000 MW albo 11 000 MW - w zależności od nasilenia rozwoju mocy w elektrociepłowniach."Materializacja scenariusza pesymistycznego wyłączeń źródeł wytwórczych oznacza brak zdolności do skutecznego bilansowania KSE i zwiększenie importu energii elektrycznej z sąsiednich systemów. Zastrzec przy tym należy, że poleganie na imporcie energii elektrycznej nie jest pewnym źródłem pokrycia bilansu KSE" - m.in. także czytamy w sprawozdaniu.MKiŚ we wnioskach z przytaczanego sprawozdania stwierdza, że warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przez najbliższe 5 lat pozostaje terminowe zakończenie rozpoczętych inwestycji, a także postuluje, żeby ewentualne wyłączenia elektrowni były koordynowane z wchodzeniem do systemu nowych elektrowni."Do momentu oddawania do eksploatacji nowych jednostek wytwórczych, dodatkowych w stosunku do obecnie budowanych, nie należy odstawiać istniejących źródeł wytwórczych. Ewentualne odstawienia obecnie eksploatowanych źródeł mogą następować w przypadku oddawania do eksploatacji ekwiwalentnej mocy dyspozycyjnej w stabilnych źródłach wytwórczych" - zauważa się w sprawozdaniu.I dalej resort przestrzega: "Ze względu na długość i ryzyka procesów inwestycyjnych niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie oraz szybka budowa nowych, stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, które wypełnią lukę bilansową KSE w okresie do 2035 r. i latach późniejszych. Brak takich inwestycji wywoła skutek w postaci niezbilansowania mocy w KSE, co przełoży się na występowanie niedoborów mocy i w konsekwencji na przerwy w jej dostawach do krajowych odbiorców".Zdaniem MKiŚ, ze względu na skutki niezbilansowania mocy w KSE, dla bezpieczeństwa funkcjonowania KSE oraz działania krajowej gospodarki trzeba dążyć do poprawy sytuacji bilansowej KSE poprzez instrumenty regulacyjne, w tym systemy wsparcia oraz instrumenty finansowe (w tym fundusze UE)."W szczególności należy zapobiec przedwczesnemu wycofaniu jednostek wytwórczych z eksploatacji, nieskoordynowanemu z oddawaniem do eksploatacji nowych źródeł, zapewnić realizację odpowiednich prac utrzymaniowych nastawionych na dalszą eksploatację tych źródeł oraz przedsięwzięcie inwestycji w nowe moce wytwórcze" - stwierdza MKiŚ, podkreślając zarazem, żeplanowanym inwestycjom w nowe moce wytwórcze musi towarzyszyć skoordynowany rozwój infrastruktury sieciowej.