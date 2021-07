Polska elektrownia jądrowa w Rosji? Na razie to fikcja, ale za kilka lat może być inaczej

Zygmunt Solorz pośrednio potwierdził informacje, że - wraz z węgierską grupą MVM - rozważa uczestnictwo w budowie elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjska grupa Rosatom deklaruje chęć rozmów o tej inicjatywie.

Import energii albo własna produkcja

Sąsiedzka inwestycja

Rosjanie są otwarci

W Polsce zdziwienie

Zwrócono uwagę, że ceny praw do emisji CO2 cały czas gwałtownie rosną, zaostrzone zostały również kryteria związane z ochroną środowiska.- Pociągnie to za sobą w kolejnych latach znaczący wzrost cen energii - zarówno dla każdego gospodarstwa domowego w Polsce, jak i polskich firm. Na koniec 2017 roku cena energii na rynku hurtowym wynosiła 164 zł za MWh, w 2018 - 194 zł, w 2019 - 246 zł, w 2020 - 253 zł, a obecnie potrafi osiągać już ponad 400 zł. Polska musi mieć więc dostęp do czystego i taniego prądu i to jak najszybciej. Gwałtowny wzrost cen energii bowiem wprost uderzy w konkurencyjność polskiej gospodarki - podkreślono w cytowanym już dokumencie.- Polska albo więc będzie importowała, czyli kupowała energię od firm zagranicznych, albo sama przeprowadzi niezbędne inwestycje, w tym w aktywa położone poza granicami kraju. Przy czym wspomniana koncepcja ma jedynie uzupełnić plany rządowe dotyczące rozwoju i rozbudowy energetyki, a nie je zastąpić - zaznaczono w oświadczeniu. Dalej czytamy: - Przy zapotrzebowaniu Polski na energię elektryczną wynoszącym w 2020 r. 165,5 TWh oraz imporcie energii w zeszłym roku w wysokości ponad 13 TWh netto, potencjalny udział energii dostarczanej przez współkontrolowaną przez Polskę elektrownię jądrową w obwodzie królewieckim wynoszący rocznie ok. 15 TWh mógłby de facto zastąpić obecny drogi import prądu, na którym zarabiają inne kraje oraz szereg międzynarodowych pośredników handlowych. To z kolei sprzyjałoby obniżaniu cen hurtowych energii elektrycznej i co za tym idzie - stwarzałoby korzystniejsze warunki rozwoju dla przemysłu energochłonnego, aniżeli ma to miejsce dzisiaj w naszym kraju.W oświadczeniu podkreślono też, że w 2020 r. sprowadzono do Polski z Rosji niemal 10 milionów ton węgla o wartości kilku miliardów złotych, który następnie został spalony w polskich elektrowniach i domach... Podobnie Polska importuje też dziś ze Wschodu gaz i ropę.- Alternatywą wobec spalania w Polsce brudnego paliwa z Rosji jest energia czysta, tania i w dodatku z elektrowni, która byłaby współkontrolowana przez Polskę. Jest to więc jedna z opcji strategicznych dla polskiej energetyki. Należy pamiętać, że Polska cały czas prowadzi stosunki gospodarcze z Rosją i jest to wymiana handlowa sięgająca wielu miliardów złotych, obejmująca również import energii elektrycznej poprzez kraje trzecie. Również wiele krajów należących do UE realizuje z Rosją projekty gospodarcze o dużej skali, w tym również w obszarze energetyki - napisano w oświadczeniu.Jest jeszcze inny aspekt...- Analizowana jest wykonalność projektu, który może zagwarantować w najbliższych kilku latach rozwiązanie problemu związanego z uzależnieniem gospodarki od węgla, a co za tym idzie - coraz droższej energii. Ponadto jest to projekt, który może jedynie wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej - zarówno wobec partnerów z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Jest to projekt świadczący o sile polskiej gospodarki. Miast obawiać się aktywności obcych firm w Polsce, polskie firmy wraz z profesjonalnymi partnerami są gotowe do ekspansji na rynki zagraniczne, również takie, które dotychczas wydawały się być poza polskim zasięgiem i możliwościami - podkreślono w komunikacie.Co nie powinno dziwić, Rosjanie są otwarci na tego typu inwestycję. Jak podała rosyjska agencja Interfax, koncern Rosatom ogłosił gotowość do negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie projektu Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej.- Bałtycka Elektrownia Jądrowa generacji 3+ to obiecujący regionalny projekt energetyczny, który przyczynia się do zaspokojenia zapotrzebowania na podstawowe źródło energii elektrycznej bez emisji CO2, a w efekcie realizacji unijnych planów dekarbonizacji gospodarki. To stabilne źródło energii elektrycznej z przewidywalnym kosztem za kilowatogodzinę. Rosatom pozostaje otwarty na dialog z zainteresowanymi stronami - przekazał Rosatom, cytowany przez Interfax.Przypomnijmy, że przygotowania do budowy Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej nad Niemnem rozpoczęły się w lutym 2010 roku.Bałtycka EJ jest jedyną rosyjską elektrownią jądrową, do której planuje się przyciągnąć prywatnych inwestorów (do 49 proc.). W połowie 2013 roku generalny wykonawca, koncern (Rosenergoatom) zamroził projekt - w związku z brakiem inwestorów.Zamierzania Zygmunta Solorza dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Rosji wywołały w Polsce zdziwienie. Tym bardziej że jedna z trzech lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce to okolice Pątnowa, gdzie obecnie są elektrownie węglowe ZE PAK.Pomysł budowy elektrowni jądrowej w Wielkopolsce popiera też samorząd wojewódzki.- W Wielkopolsce jesteśmy przekonani o zaletach lokalizacji elektrowni atomowej w naszym regionie - napisał Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Możliwa jest jednak taka sytuacja, że Zygmunt Solorz nie wierzy, że elektrownie jądrowe powstaną w Polsce = i dlatego szuka okazji do tego typu inwestycji w w pobliżu naszego kraju.Może to też być forma nacisku Zygmunta Solorza na polski rząd, aby przyśpieszył realizację polskiego programu jądrowego - jak wiadomo od wielu lat trudno doczekać się jakichś przełomowych decyzji w tej sprawie...Zygmunt Solorz jest wytrawnym biznesmenem i z pewnością wie, że pomysł uczestnictwa w budowie elektrowni jądrowej w Rosji wzbudzi w Polsce wielkie emocje i opór, więc trudno mu będzie znaleźć zwolenników tego pomysłu.Solorz liczy zapewne - całkiem zresztą słusznie - że Władimir Putin wiecznie w Rosji rządzić nie będzie, a wtedy, po jego odejściu - być może - z czasem relacje z Rosją się unormalizują i otworzy się droga do dużych, wspólnych inwestycji. Za te kilka lat zmieni się także być może krajobraz polityczny w Polsce.Pozostaje kwestia bezpieczeństwa dostaw energii. Gdyby z elektrowni w Kaliningradzie do Polski miało trafiać ok. 15 TWh energii rocznie, to byłoby to ok. 10 proc. krajowego zapotrzebowania. Powstaje pytanie, czy byłaby to forma nacisku polityczno-gospodarczego Rosji na Polskę...Zamieszania i dyskusji wokół tego projektu będzie z pewnością sporo, ale w ciągu kilku najbliższych lat żadnych konkretnych decyzji nie należy się spodziewać. Za dobrych kilka, kilkanaście lat może być już zupełnie inaczej.Warto zaznaczyć, że potencjalny partner ZE PAK w jądrowej inwestycji w Rosji, czyli węgierski koncern MVM, jest m.in. właścicielem elektrowni jądrowej Paks. W elektrowni powstaną dwa nowe bloki z reaktorami VVER 1200 produkcji rosyjskiej grupy Rosatom. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 12,5 mld euro.