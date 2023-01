Polska energetyka bardzo się zmienia. Teraz te zmiany przyśpieszą

Polska energetyka od lat się zmienia, a wkrótce zmiany przyśpieszą. Systematycznie zwiększa się moc instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych na lądzie. Czeka nas rozwój biogazowni i morskiej energetyki wiatrowej, a w dalszej kolejności dużych i małych elektrowni jądrowych.

W 2023 r. powinno dojść do zmian w regulacjach energetyki wiatrowej na lądzie, co pozwoli na przyśpieszenie rozwoju tego sektora.

Rok 2023 r. powinien przynieść także przełom w przygotowaniach do budowy dużych i małych elektrowni jądrowych.

Wszyscy mówią o transformacji polskiej energetyki, ale mniej komentatorów zauważa, że ta transformacja postępuje od lat.

Fotowoltaika jest w europejskiej czołówce, wiatraki na lądzie czekają na uwolnienie

Polska od kilku lat jest jednym z największych w Europie rynków fotowoltaiki. Na koniec 2021 r. w Polsce łączna moc farm fotowoltaicznych wyniosła ok 7,7 tys. MW, a na koniec roku 2022 r. wzrosła do prawie 11,9 tys. MW. Kolejnych 2-3 tys. MW instalacji słonecznych przybędzie w 2023 r., fotowoltaika z pewnością będzie się dobrze rozwijać także w kolejnych latach.

Pomimo trudności, rozwija się także energetyka wiatrowa na lądzie. Na koniec 2022 r. łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce przekroczyła 7,8 tys. MW, podczas gdy z końcem 2021 r. moc farm wiatrowych była na poziomie 7,3 tys. MW. Kilkaset megawatów nowych farm powstanie w 2023 r.

Jeszcze w styczniu 2023 r. Sejm ma się zająć projektami nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, których celem jest m.in. liberalizacja zasady 10 H, skutecznie blokującej rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Zdaniem części ekspertów po zmianie ustawy nastąpi szybkie przyśpieszenie w branży i już w 2027 r. możemy sięgnąć poziomu 2 tys. MW nowych farm wiatrowych rocznie.

Idzie nowe. W planach morska energetyka wiatrowa i impuls dla biogazowni

Planowany jest rozwój innych technologii odnawialnych. Trwają przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych na morzu. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) poinformowało, że rząd docenił potencjał Bałtyku i w efekcie w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o OZE zwiększono wolumen aukcji offshore z zakładanych wcześniej 5 tys. MW do maksymalnie 12 tys. MW.

Zdaniem rządu pierwsze morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mogą zostać przyłączone do sieci już na przełomie 2025/2026 roku, a w latach 2026-2027 zobaczymy wysyp inwestycji offshore’owych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) te terminy są jednak nierealne, w swoim raporcie z lipca 2022 r. Izba prognozuje, że pierwsze morskie farmy wiatrowe zostaną podłączone do sieci w 2027 r.

W styczniu 2023 .r ministerstwa rolnictwa oraz klimatu i środowiska zapowiedziały nowy program wsparcia dla biogazowni na terenach rolniczych. Zdaniem części ekspertów Polska ma wielki niewykorzystany potencjał. W Europie funkcjonuje ok. 18,8 tys. biogazowni, z czego 11,4 tys. w Niemczech, 1750 we Włoszech, od 600 do 900 we Francji, Szwecji, Danii i Norwegii. W Polsce mamy 350 biogazowni, z tego 109 to biogazownie w oczyszczalniach ścieków, 102 w zakładach odpadów komunalnych, a reszta to biogazownie rolnicze. A w Polsce jest 2,3 tys. oczyszczalni ścieków, więc pole do rozwoju biogazowni jest bardzo duże.

Polska przymierza się do śmiałego wkroczenia w atom

Inną, całkowicie nową technologią w Polsce, ma być energetyka jądrowa. W Polsce idziemy w dwu kierunkach rozwoju energetyki jądrowej: pierwszy to duże, tradycyjne bloki o mocy ponad 1000 MW a drugi to małe reaktory jądrowe (SMR). W obu segmentach można spodziewać się przyśpieszenia w 2023 r.

W przypadku dużych reaktorów, w 2023 r. można spodziewać się wyboru modelu finansowania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a w ślad za tym umowy na budowę elektrowni, która zostanie podpisana z koncernem Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych.

W marcu 2023 r. ma zostać podpisana podpisana międzyrządowa umowa Polski z Koreą Południową, zakładającą budowę w Polsce reaktorów dostarczonych przez koreańską grupę Korea Hydro & Nuclear Powej (KHNP).

W 2023 r. można spodziewać się wybory technologii dla trzeciej elektrowni jądrowej w Polsce, wielce prawdopodobne że dostawcą będzie tam francuska grupa EDF.

Równolegle trwają przygotowania do wdrożenia technologii SMR w Polsce. O ile duże reaktory jądrowe oferowane Polsce przez Westinghouse, KHNP i EDF można zobaczyć i sprawdzić jak działają, to w przypadku SMR jest to niemożliwe z dość prostego powodu, że takich reaktorów jeszcze nie ma wybudowanych. Są na różnych etapach przygotowań.

Polskie grupy wyraziły zainteresowanie trzema technologiami SMR.

W 2022 r. spółka Orlen Synthos Green Energy (założona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy) złożyła wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie opinii ogólnej o technologii BWRX-300 (powinna być gotowa najpóźniej do połowy marca). Technologią BWRX-300 zainteresowana wstępnie jest także grupa Ciech.

Także w 2022 r. KGHM złożył do prezesa PAA wniosek o ocenę ogólną technologii VOYGR firmy NuScale. Wyniki tej oceny spodziewane są w drugiej połowie 2023 r. Technologią firmy NuScale zainteresowana jest także grupa Unimot,

W styczniu 2023 r. Respect Energy, polska spółka działająca głównie w branży energetyki odnawialnej, i EDF podpisały umowę o współpracy dotyczącej rozwoju w Polsce małych reaktorów jądrowych NUWARD.

Przygotowania do wdrożenia technologii SMR trwają w różnych częściach świata, Polska jest tutaj w czołówce. Jeżeli uda się zrealizować plany dot. budowy SMR w Polsce, to będziemy jednych z pierwszych krajów, gdzie tę technologię zastosowano.

O zmianach w polskiej energetyce będziemy rozmawiać na konferencji EEC Trends w Warszawie podczas panelu "Nowa energia, nowa energetyka", który odbędzie się 6 lutego 2023 r. Zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu. EEC Trends będzie wstępem do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.