Polska energetyka na ostrym wirażu. Nowe szanse dla Towarowej Giełdy Energii

Polska energetyka systemowa jest na zakręcie, jakiego jeszcze nie obserwowaliśmy, to wymusi zmiany w funkcjonowaniu Towarowej Giełdy Energii. Na zachodzące zmiany wszystkie giełdy energii będą musiały odpowiedzieć produktowo, przyszłości będzie rosło także znaczenie międzynarodowej współpracy giełd energii - to główne wnioski z debaty zorganizowanej z okazji 20. rocznicy powstania Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Zmagania z koncentracją

Energetyka na zakręcie

Giełda powinna także zachęcać do korzystania z instrumentów finansowych, z których powinni korzystać nie tylko obecni członkowie TGETGE podążą szlakiem oferowania instrumentów finansowych.- Ofertę trzeba kierować nie tylko do dzisiejszych członków TGE, ale konieczne jest rozszerzenie grona uczestników, o tych spoza sektora energetycznego - wskazuje Ireneusz Łazor.Jak dodał, bardzo ważna jest edukacja, ale nie tylko uczestników rynku, ale także edukacja otoczenia.- Polska energetyka zmaga się z wysokim stopniem koncentracji i z ograniczoną konkurencją. Żeby przeciwdziałać tej ograniczonej konkurencji i uzyskać transparentną cenę, która jest najważniejszą wartością na rynku, zostało wprowadzone obligo giełdowe. Na początku było ono ograniczone, potem zostało zwiększone - wyjaśnia Grzegorz Onichimowski, były prezes TGE a obecnie senior consultant w Nodes.Przypomina, że gdy obligo zostało wprowadzone to TGE była firmą dochodową.- Nas regulator nie ratował - podkreśla Grzegorz Onichimowski.Także podkreśla, że wraz ze zmieniającym się otoczeniem, warunkami, musi się zmieniać także TGE.- W systemie energetyki rozproszonej, gdzie będzie bardzo dużo źródeł odnawialnych, gdzie będą lokalne rynki, gdzie będzie ważne to, w jakim fragmencie sieci dane źródło jest usytuowane, tam rola IRGiT będzie bardzo istotna, a może i centralna. Przyszły rynek będzie wyglądał inaczej niż rynek obecny - zaznacza Grzegorz Onichimowski.- Polska energetyka systemowa jest na zakręcie, jakiego jeszcze nie obserwowaliśmy. Dotychczasowe zmiany były legislacyjne i strukturalne a teraz mamy dużą zmianę technologiczną. Ona zaskutkuje kompletną zmianą systemu funkcjonowania energetyki. To co nazywa się energetyką prosumencką, rozproszoną, odnawialną ma zupełnie inną charakterystykę i zupełnie inną ekonomikę działania. Te zmiany powodują to, że to co znaliśmy do tej pory, czyli w miarę prosty rynek hurtowy, gdzie każdy dokonuje transakcji wg. modelu miedzianej płyty, będzie się zmieniał - ocenia Piotr Zawistowski, prezes TGE.Zwraca uwagę, że wejście w życie rynku mocy pokazuje, że model tylko samego rynku energii okazał się niewystarczający do prawidłowego funkcjonowania KSE.Na zachodzące zmiany wszystkie giełdy energii będą musiały odpowiedzieć produktowo.W przyszłości będzie rosło także znaczenie międzynarodowej współpracy giełd energii.- W ostatnim okresie, w przypadku energii elektrycznej, TGE mocno współpracowała z innymi giełdami w Europie nad budową wspólnego rynku energii. Tu pewne założenia zostały nałożone przez instytucje unijne. W roku 2021 nastąpi udostępnienie kolejnych połączeń w ramach handlu międzynarodowego - deklaruje Piotr Zawistowski.Innym ważnym elementem są rozmowy zmierzające do uatrakcyjnienia rynku gazu w naszym regionie. To nie jest tak mocno zdefiniowane na poziomie przepisów europejskich, jak w przypadku energii.- Chcemy, aby w momencie otwarcia połączenia gazowego Polska-Litwa po obu jego stronach był udostępniony rynek gazu w takim stanie, który będzie umożliwiał wszystkim uczestnikom zawieranie transakcji dla gazu, adekwatne do tego, jakie zdolności przesyłowe będą udostępniać operatorzy. To może być bardzo dobry początek dla rozszerzenia zakresu regionalnego handlu gazem oraz rozwoju tego rynku - zapewnia Piotr Zawistowski.