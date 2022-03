Polska energetyka nie spala węgla z Rosji. Spalamy go w domach i ciepłowniach

Trwa dyskusja o wstrzymaniu importu węgla z Rosji. W 2021 r. do Polski sprowadzono ogółem 12,55 mln ton węgla kamiennego, z czego do energetyki zawodowej i przemysłowej trafiło zaledwie 2 proc. Węgiel z importu wykorzystują głównie gospodarstwa domowe, małe firmy i ciepłownie.

Dekarbonizacja zmniejsza zapotrzebowanie

Niemcy liderem importu węgla

Według Forum, większym wyzwaniem będzie zapewnienie stabilnych dostaw ciepła i energii elektrycznej przyszłej zimy.PIE prognozuje natomiast, że ewentualne zapotrzebowanie gospodarstw domowych można uzupełnić stabilnymi dostawami węgla z Australii i Mozambiku oraz zwiększeniem importu węgla energetycznego z kierunku amerykańskiego: ze Stanów Zjednoczonych i Kolumbii. To by wymagało przeorganizowania systemu importu i handlu węglem.PIE podkreśla przy tym, że polska gospodarka stopniowo się dekarbonizuje, czego dowodem jest fakt, że konsumpcja węgla zmalała w latach 1990-2020 o ponad 40 proc. Do przemysłu kierowane jest tylko ok. 5 proc. importowanego surowca (dane ARP).Zapasy węgla w Polsce na koniec 2021 r. wyniosły 2,2 mln ton – więcej niż w analogicznym okresie 2018-2019. Ewentualne uzupełnienie surowca poza okresem grzewczym stanowi ok. 10 proc. konsumpcji węgla kamiennego w całym roku.Import węgla kamiennego do UE w roku 2020 wniósł 89 mln ton. Najwięcej, bo 29,7 mln ton, sprowadziły Niemcy. Polska (z 12,9 mln ton) jest druga w zestawieniu. Wśród znaczących importerów węgla są także Francja (7,9 mln ton), Włochy (7,2 mln ton), Holandia (6 mln ton) i Hiszpania (4 mln ton).Prawie 50 proc. węgla importowanego do UE pochodziło z Rosji, 15 proc. ze Stanów Zjednoczonych, 14 proc. z Australii, 5 proc. z Kolumbii.Jednym z większych polskich odbiorców, który korzysta z węgla z Rosji, jest Elektrociepłownia Będzin. Teraz EC Będzin grozi przerwaniem dostaw węgla i spółka rozgląda się za nowymi dostawcami.