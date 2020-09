Polska energetyka nie zmieni się w jedną noc

Grzegorz Należyty, prezes Siemens Energy, ocenia, że potencjalne wydzielenie z państwowych grup energetycznych aktywów węglowych w połączeniu z konsolidacją to model dający szansę na łatwiejszy dostęp do kapitału. Zarazem podkreśla, że istniejąca energetyka konwencjonalna jest niezbędna do tego, żeby w ogóle przeprowadzić transformację sektora, bo to się nie stanie „w ciągu jednej nocy, czy w ciągu jednego roku”.