Polska energetyka po 1918 roku. Mieliśmy trzy systemy w jednym

W 1918 r. Polska nie musiała budować od podstaw swej elektroenergetyki, ale zmierzyła się z zadaniem integracji różnych rozwiązań przyjętych w trzech byłych zaborach.

Początek naszej elektroenergetyki to rok 1878. W Chorzowie na Górnym Śląsku, ówczesnej Królewskiej Hucie, zainstalowano wówczas pierwszą łukową lampę elektryczną.

Już 7 lutego 1919 r. zadecydowano o utworzeniu Urzędu Elektryfikacyjnego, który miał być odpowiedzialny m.in. za wydawanie koncesji, taryf i przygotowanie ustawy elektryfikacyjnej.

W 1939 r. w Polsce działało 198 firm energetycznych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW (ich łączna moc - 1664 MW). Mniejszych wytwórców było 834 - dysponowali łącznie mocą zainstalowaną 155 MW.

Początek elektroenergetyki na ziemiach wchodzących dziś w skład Polski sięga roku 1878. Wtedy to w Chorzowie, czyli ówczesnej Królewskiej Hucie, zainstalowano pierwszą łukową lampę elektryczną.

Już w następnym roku w zakładach metalowych Bernarda Hantkego w Warszawie pojawiło się oświetlenie elektryczne; rok 1880 przyniósł światło elektryczne do fabryki włókienniczej w Zawierciu.

Przełomowym okazał się rok 1889, kiedy to w Szczecinie ruszyła pierwsza elektrownia użyteczności publicznej na obecnych ziemiach polskich. Budowę drugiej elektrowni w tym samym mieście zakończono już w 1892 r. W 1891 r. oddano do użytku miejską elektrownię we Wrocławiu.

W poszczególnych zaborach przyjęto różne modele rozwoju energetyki

Rozwój elektryfikacji miast przed pierwszą wojną światową w trzech zaborach kształtował się rozmaicie.

"Stosunkowo najlepiej przedstawiała się sprawa w zaborze pruskim. Na terenie Poznania powstają w latach 1895-98 pierwsze lokalne elektrownie prądu stałego, zasilające przedmieścia Jeżyce, św. Łazarz i Wilda oraz jedna elektrownia blokowa w śródmieściu. Sieć ma napięcie 2 X 110 V aż do roku 1910, kiedy ulega przeróbce na 2 X 220 V" – wyliczał Czesław Mejro na łamach Kwartalnika Historii Nauki i Techniki.

Mniej więcej w tym samym czasie co w Poznaniu ukończono elektrownie i sieci w Grudziądzu (1895), Bydgoszczy (1896), Chorzowie (1898), Tczewie (1899), Toruniu (1898), Grodzisku Wielopolskim (1898), Gnieźnie (1901), Gdańsku (1896), Wrocławiu (1893).

Równie wcześnie powstają pierwsze elektrownie miejskie w zaborze austriackim: pierwsza - w 1893 roku w Bielsku-Białej; 1894 r. to otwarcie elektrowni tramwajowej we Lwowie. Elektrownie wyrastają też w Krakowie (1894), Lwowie (1893) i Nowym Targu (1898).

Czesław Mejro zauważył, że brak zainteresowania rozwojem gospodarczym naszego kraju ze strony carskiej Rosji odbił się również na elektryfikacji miast zaboru rosyjskiego. O ile pierwsze elektrownie przemysłowe w cukrowniach i przemyśle włókienniczym zbudowano stosunkowo wcześnie, o tyle zasilanie miast zaboru rosyjskiego rozpoczyna się dopiero w początku XX wieku...

W 1898 ukończono projekt elektryfikacji Warszawy - dzieło inżyniera Wiliama Henryka Lindley'a. Warszawa pochwalić się mogła elektrownią miejską dopiero w roku 1903, a elektrownią tramwajową - w 1908 r. Radom to dobrodziejstwo spotkało w roku 1901, Częstochowę — w 1907 г., Białystok — w 1910 г., Kielce — w 1913 г., Płock — w 1908 г., a Włocławek — w 1909 r. Pomimo tak znacznego opóźnienia wszystkie te elektrownie, z wyjątkiem Warszawy, zdecydowały się na sieć z prądem stałym.

Trzy w jednym - potrzeba nowych instytucji i regulacji

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jak w wielu innych dziedzinach, tak i w energetyce istniała potrzeba ujednolicenia prawa i przepisów obowiązujących wcześniej w trzech państwach.

W 1920 roku w Polsce –wówczas bez Górnego Śląska – istniało 81 elektrowni użyteczności publicznej, trzy przedsiębiorstwa rozdzielające energię elektryczną oraz trzy towarzystwa o charakterze spółek kapitałowych z udziałem kapitału zagranicznego.

Dla nowo utworzonego rządu elektryfikacja kraju była zadaniem priorytetowym. Już 7 lutego 1919 roku zadecydowano o utworzeniu Urzędu Elektryfikacyjnego, który miał być odpowiedzialny m.in. za wydawanie koncesji, taryfy, planowanie czy przygotowanie ustawy elektryfikacyjnej.

Już w grudniu 1918 roku założona została pierwsza spółka akcyjna II RP „Siła i Światło”. Spółka ta, pierwszy polski "koncern energetyczny", przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego konsekwentnie realizowała działania zmierzające do renacjonalizacji energetycznych aktywów.

W styczniu 1920 r. przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu powstała Państwowa Rada Elektrotechniczna, która wyłoniła spośród siebie komisję do opracowania projektu ustawy o wytwarzaniu, przetwarzaniu i rozdziale energii elektrycznej (to prawo Sejm przyjął 21 marca 1922 r.).

Energetyczny podział kraju. Wspólnego systemu nie było

Ustawa, ale i ogromne potrzeby, przyczyniły się do rozwoju sektora energetycznego. Pod koniec 1938 r. w Polsce działało ok. 3,2 tys. elektrowni o łącznej mocy ok. 1,2 tys. MW.

Do największych zakładów zawodowych należały wówczas Elektrownia Łaziska o mocy 105 MW, Elektrownia Łódzka (101 MW) oraz warszawska Elektrownia Powiśle (83 MW).

Co ważne: nie powstała ogólnopolska sieć elektroenergetyczna. Wybudowano jedynie fragmenty linii 150 kV z elektrowni wodnej w Rożnowie do Warszawy - z odgałęzieniem do Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w czerwcu 1939 r. w Polsce było 198 firm energetycznych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW; ich łączna moc wynosiła 1664 MW. Mniejszych wytwórców było 834 i dysponowały łącznie mocą zainstalowaną 155 MW.

Produkcja energii netto w 1938 roku osiągnęła ok. 3,7 TWh. W 1937 roku istniało niemal 5,8 tys. km linii 15 kV, 30kV lub 35 kV w okręgowych sieciach rozdzielczych oraz 550 km linii przesyłowych 40 kV i 60 kV. Długość linii przesyłowych 150 kV wybudowanych lub znajdujących się w budowie wynosiła 378 km.

Pod koniec 1938 roku w kraju zelektryfikowane były zaledwie 1263 wsie (3 proc. ogółu ich liczby). Jeszcze gorzej wyglądało zelektryfikowanie gospodarstw wiejskich, dla których odsetek wynosił 2 proc.