Polska energetyka po zawałach i z udarem. Ale może być lepiej

Polska energetyka ma krwioobieg 70-latka po dwóch zawałach, z udarem, który już ledwo co zipie... Jej stan może poprawić szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii, ale potencjał OZE jest blokowany np. poprzez zasadę 10 H - to konkluzje z dyskusji "Energia odnawialna w Polsce i na świecie" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wsparcie jeszcze musi być

Ocena ryzyka

Zły stan sieci nie pomaga

Nowa nadzieja w fotowoltaice

Potrzebne stabilne przepisy

Wodór i OZE

- Polska energetyka ma krwioobieg 70-latka po dwóch zawałach, z udarem - kogoś, kto już ledwo co zipie - ocenił Janusz Gajowiecki.Coraz częściej pojawiają się opinie, że inwestycje w OZE, zwłaszcza fotowoltaiczne, są już w stanie działać bez systemu wsparcia.- Kolejnym etapem rozwoju OZE jest realizacja projektów wyłącznie z wykorzystaniem umów PPA (czyli stabilnych i długoterminowych), które umożliwiają pozyskanie finansowania. To jest świat, o którym wszyscy marzymy, ale wydaje się, że jeszcze w nim nie jesteśmy.... Banki jeszcze nieufnie podchodzą do finansowania projektów opartych na długoterminowych umowach - powiedziała Agnieszka Kulińska, partner w kancelarii Dentons.Jak akcentowała, niezbędna jest nowelizacja ustawy o OZE; potrzeba także przedłużenia systemu wsparcia, by technologie odnawialne nadal mogły dojrzewać.- Bez zniesienia zasady 10 H nie ma rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, a bez energetyki wiatrowej na lądzie nie osiągniemy celów udziału OZE w miksie energetycznym - prognozowała Agnieszka Kulińska.- Banki patrzą na ryzyko i na pewność przepływów finansowych. Bardzo nas cieszy, że obszar corporate PPA się rozwija; to uzupełnienie, jeśli chodzi o model finansowania dużych projektów OZE, konieczne jest jednak zachowanie tego systemu wsparcia, który mamy obecnie w postaci aukcji i jego przedłużenie na następne lata. To zapewnia pewność przepływów finansowych i stanowi podstawę, jeśli chodzi o każdy model finansowania dużych projektów - uzasadnił Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.Pojawiają się nowe regulacje, które wymuszą na całych sektorach gospodarki istotną transformację.- Banki chcą finansować nie tylko źródła odnawialne, ale również inne elementy transformacji, jak efektywność energetyczna - dodał Adam Hirny.- Nie zapominajmy, że "czarna energetyka" daje stabilne dostawy energii. Niewykluczone, że już wkrótce energia w nocy i wieczorem będzie droższa od tej w ciągu dnia, kiedy będzie duży udział energii słonecznej - wskazywał Łukasz Hołubowski, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki E003B7 i prezes Rafako Engineering.Większość dyskusji koncentruje się na inwestycjach w źródła wytwórcze, a często pomija się równie ważny segment - przesyłu i dystrybucji energii.- Obecnie polska sieć elektroenergetyczna nie jest gotowa na odbiór energii z morskich farm wiatrowych; wymagane są gigantyczne inwestycje w sieci przesyłowe. Sieć nie jest również przygotowana na modele prosumenckie - przypomniał Łukasz Hołubowski.W tej sytuacji nie można wyłączyć starych bloków węglowych. Muszą one zostać zmodernizowane w taki sposób, aby spełniały wymagania BAT.Nadzieją na przyśpieszenie rozwoju fotowoltaiki stały sie perowskity.- Obecnie perowskity to komplementarna technologia wobec tradycyjnych paneli krzemowych. Machina perowskitowa ruszyła, otworzyliśmy w Polsce ich pierwszą fabrykę - zaznaczyła Olga Malinkiewicz, założycielka i Chief Technology Officer w Saule Technologies.Przyznaje, że minie jeszcze dużo czasu, zanim pod względem liczby instalacji perowskity można będzie porównywać z technologiami krzemowymi.Zaletą perowskitów jest to, że mogą one być instalowane w miejscach, gdzie nie sposób montować tradycyjnych paneli.- Jest mnóstwo obszarów, zwłaszcza zurbanizowanych, gdzie nie ma miejsca, aby technologię krzemową instalować... W takich miejscach jak fasady budynków czy dachy, gdzie nie można postawić ciężkich konstrukcji, jakimi są panele krzemowe, doskonale nadają się perowskity. Perowskity są dużo lżejsze niż tradycyjne krzemowe panele; dobrze działają również w warunkach słabego oświetlenia - wylicza Olga Malinkiewicz.- Dzisiaj rynek energetyki słonecznej potrzebuje znoszenia barier regulacyjnych. To nie kwestia tego, ile powinniśmy zbudować mocy, bo wybudować zdążymy - rzecz w tym, czy zdążymy te instalacje przyłączyć do sieci - mówił Michał Skorupa, prezes Foton Technik.Po ostatnich aukcjach ponad 400 projektów fotowoltaicznych nadal oczekuje na przyłączenie do sieci energetycznej.Innym wyzwaniem pozostaje zapewnienie stabilnej pracy sieci elektroenergetycznej.- Na terenie całego kraju obserwujemy sporą niestabilność sieci; pojawiają się skoki napięcia, które wyłączają falowniki, wstrzymując czasowo produktywność instalacji - zaznaczył.Nowym, perspektywicznym rynkiem ma być także wodór.- Do rozwoju zielonego wodoru potrzebujemy ogromnych liczby źródeł odnawialnych i jasnych regulacji, które mogłyby wspomóc szybszą implementację technologii wodorowych. Dane światowe pokazują, że zazielenianie różnych sektorów gospodarki będzie rozwijało się poprzez dużą ilość zmiennopogodowych OZE. Zakładamy, że wiatr i fotowoltaika będą źródłami dominującymi. Dzisiaj energia elektryczna to ok. 1/4 zapotrzebowania na energię finalną, a są prognozy mówiące, że to będzie nawet 3/4 - wyliczył Piotr Czambor.Energia elektryczna ma teraz tę właściwość, że zużywana się ją wtedy, kiedy jest produkowana; obecnie nie ma dostępnej w szerokim zakresie technologii magazynowania energii.Bateryjne magazyny energii oraz wodór próbują ten problem rozwiązać. To akurat rozwiązania, które starają się "zazieleniać" inne sektory gospodarki, zwłaszcza tak trudne do "zazielenienia", jak transport, przemysł i budownictwo.- Energia elektryczna to 70 proc. kosztów produkcji zielonego wodoru. Dalszy spadek energii z OZE będzie kierować rynek dla produkcji zielonego wodoru. Skalowanie spowoduje, że elementy do produkcji wodoru, czyli elektrolizery, również będą tanieć - zapewnił Piotr Czambor.