Polska energetyka popiera graniczny podatek węglowy, ale widzi też zagrożenia

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) popiera wprowadzenie na granicach UE podatku od emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism), który ma chronić unijny przemysł przed tanim importem. PKEE obawia się jednak, że CBAM może doprowadzić do wzrostu cen urządzeń niezbędnych do inwestycji w OZE.

Okres przejściowy i zagrożenia

Komitet podkreśla, że ucieczka emisji może nastąpić bardzo szybko. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na okres przejściowy i zastępowanie darmowych uprawnień do emisji z systemu EU ETS.W opinii PKEE należy zachować ostrożność podejmując ten krok, aby nie zagrozić stabilności i przewidywalności otoczenia biznesowego dla sektorów produkcyjnych w UE. Ostateczna decyzja o wycofaniu darmowych uprawnień powinna zostać podjęta po zakończeniu okresu przejściowego.Kolejną istotną kwestią jest to, że certyfikaty CBAM – w przeciwieństwie do uprawnień w ramach EU ETS – nie mogą być przedmiotem handlu między importerami, a zgłaszający mają jedynie prawo odkupu na warunkach określonych w art. 23. Rozwiązanie to nie wydaje się wystarczająco elastyczne i wymaga ponownego rozważenia.Ponadto CBAM powinien być obsługiwany na poziomie unijnym, co ujednolici standardy, zapewni przejrzystość funkcjonowania CBAM i zapobiegnie nadmiernym obciążeniom administracyjnym państw członkowskich UE - podpowiada PKEE.