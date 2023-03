Polska energetyka wycofuje się z węgla. Oto plan

Do 2036 roku badane przedsiębiorstwa energetyczne planują wycofać z eksploatacji jednostki o mocy ok. 20 GW, głównie wykorzystujące węgiel kamienny i węgiel brunatny – wynika z analizy prezesa URE.

Dane płynące z analizy Urzędu Regulacji Energetyki pokazują, że pomimo stałego wzrostu mocy zainstalowanej w systemie za sprawą coraz bardziej dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, spada moc dyspozycyjna. Badaniu poddano 69 wytwórców energii, którzy mieli obowiązek przedłożenia regulatorowi planów inwestycji.

- Oznacza to konieczność wprowadzania nowych rozwiązań rynkowych, które zabezpieczą stabilność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, takich jak usługi elastyczności i zarządzania popytem, ale również utrzymania istniejących mechanizmów mocowych – zauważa Rafał Gawin, prezes URE.

W planach badanych przedsiębiorstw energetycznych do 2036 roku jest oddanie do eksploatacji łącznie ponad 22 GW nowych mocy wytwórczych. Największe inwestycje planowane są w jednostki wytwórcze oparte o: gaz ziemny (9,8 GW), morskie farmy wiatrowe (5,2 GW) oraz fotowoltaikę (5,7 GW).

W tym samym okresie badani wytwórcy mają w planach wycofanie z eksploatacji jednostek o łącznej mocy blisko 20 GW. Z systemu zostaną wycofane przede wszystkim jednostki wytwórcze wykorzystujące węgiel kamienny i węgiel brunatny. Przedsiębiorcy zadeklarowali również wycofanie nieznacznej ilości mocy pochodzących z farm wiatrowych na lądzie, biomasy oraz gazu.

„Podsumowując zmiany w strukturze technologii paliwowych: pomiędzy 2022 a 2036 rokiem najbardziej zmniejszy się udział jednostek wytwórczych wykorzystujących węgiel kamienny (z ok. 21 GW do ok. 11 GW), natomiast największy przyrost odnotują jednostki gazowe (z ok. 3,3 GW do ok 13 GW)” – czytamy w raporcie.