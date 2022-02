Polska energetyka znacznie zmieniła się od 2010 r.

W 2021 roku 16,9 proc. energii elektrycznej w Polsce wyprodukowano ze źródeł odnawialnych (30,4 TWh). Największym producentem OZE jest - od wielu lat - w Polsce energetyka wiatrowa, "odpowiedzialna" za ponad 15 TWh rocznie. Udział węgla w miksie energetycznym zmalał w 2021 roku do 70,8 proc. (co oznacza produkcję około 127 TWh) - informuje Agencja Rynku Energii (ARE).

W 2010 roku 81,8 proc. mocy zainstalowanej (z 36,2 GW) w kraju było mocami węglowymi. Udział ten na koniec 2021 r. spadł do 58,5 proc.

W 2010 roku 86,6 proc. energii pochodziło z węgla. W 2021 r. wskaźnik ten obniżył się do 70,8 proc.

Emisyjność krajowej energetyki też spada: od 2010 roku emisja CO2 z wyprodukowanej MWh skurczyła się o 16,6 proc.

Więcej mocy OZE, ale węglowych także

Zmiana miksu: więcej OZE, węgla mniej