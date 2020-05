Polską energetykę czeka odnowa. 6 zespołów pracuje nad zmianami

Koronoawirus przyblokował prace nad strategicznym dla energetyki dokumentem – Polityką energetyczną państwa do 2040 roku (PEP 2040). Minister klimatu Michał Kurtyka, zapytany w „Rządowej ławie”WNP.PL o datę opublikowania strategii, nie wskazał potencjalnego terminu. Ujawnił jednak, że nad korektą energetyki pracują właśnie specjalne zespoły, które nową strategię mają wpisać w plan wychodzenia całej gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią.

W resorcie klimatu już na samym początku wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce powołano sześć grup roboczych. W ich składzie znaleźli się specjaliści z branż energetycznej, przedstawiciele naukowców, ekspertów niezależnych oraz tych z instytutów badawczych.



Postawiono im jasne zadanie - połączyć cele na 2030 rok w kwestii ewolucji miksu energetycznego z szansami dla polskiego przemysłu w nowej dla nas rzeczywistości.



- Polityka energetyczna może być kołem zamachowym dla gospodarki, które będzie towarzyszyło procesowi ożywienia i wychodzenia z kryzysu – tłumaczy minister Kurtyka.



Sześć grup koncentruje się na ciepłownictwie, ekotransporcie (m.in. elektryczne autobusy), gospodarce wodorowej, lokalnych systemach energetycznych, wielkoskalowych zeroemisyjnych źródłach energetycznych (offshore, atom) oraz na kwestiach związanych z regionami – tego, w jaki sposób przemysł może się lokować się w częściach kraju najbardziej podatnych na konsekwencje transformacji energetycznej.

Jeśli chodzi o generalne założenia PEP i kształt przyszłego miksu energetycznego Polski, to wielkich zmian nie ma się co spodziewać. OZE to nadal przede wszystkim fotowoltaika prosumencka i offshore na Bałtyku.



- To przedsięwzięcie, które będzie bardzo silnym bodźcem gospodarczym dla północy Polski. Dzięki energetyce wiatrowej na morzu będziemy mieli dostarczaną stabilnie energię dla całego kraju – prognozuje szef resortu klimatu.

Walka o gaz

Za to na południu Polski przygotować powinniśmy się do stopniowego, acz niezbyt szybkiego, odchodzenia od dobrze znanych od lat surowców wykorzystywanych w energetyce.Będzie mniej będzie węgla kamiennego i brunatnego w projektowanym miksie dla Polski.- Największe wyzwanie to właśnie kurczące się przychody tradycyjnego sektora konwencjonalnego. On ma coraz mniej ilości godzin do dyspozycji, a zatem - mniejsze przychody (ale jest niezbędny, żeby "domykać" bilans zapotrzebowania na moc). Nad tym teraz pracujemy. Niepodjęcie tego wątku spowoduje, że bardzo istotny element tej naszej transformacji energetycznej nam umknie - argumentuje Kuryka.Stabilizatorem systemu ma być, pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. - Źródło, na które zawsze będziemy mogli liczyć, które jest niezbędnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego - jeśli chcemy się rozwijać w kierunku uprzemysłowienia, w kierunku tego, by większa wartość dodana w polskiej gospodarce płynęła z przemysłu. Wymaga on stabilnych dostaw energii i tego rodzaju energetyka w tym wypadku pełni przede wszystkim rolę służebną – mówi minister.W „Rządowej ławie” minister Michał Kurtyka przyznaje, że zgadza się m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w tym, że pandemiczny kryzys może pomóc w "pokoronawirusowej" odbudowie gospodarek w zgodzie z założeniami polityki Zielonego Ładu. Uważa jednak, że gaz ziemny w obecnej sytuacji powinien wrócić do europejskich łask.- Niezbędne jest utrzymanie możliwości finansowania tego paliwa w ramach instytucji finansujących w Unii Europejskiej. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie osiągnąć ani celu ekologicznego, ani modernizacyjnego, ani celu związanego z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza – podsumowuje Kurtyka.